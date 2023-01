HIGHLIGHTS | Il Bologna riacciuffa la Cremonese: un autogol ferma Ballardini

Finisce in parità (1-1) la sfida tra Bologna e Cremonese: tutto in cinque minuti in un match all’insegna dell’equilibrio

Tutto in cinque minuti: Bologna-Cremonese finisce 1-1 con Ballardini che debutta con un pareggio in campionato dopo la vittoria ai calci di rigore in coppa Italia contro il Napoli.

Una sfida all’insegna dell’equilibrio che nel primo tempo vede il Bologna provarci in maniera maggiore con un Orsolini in palla. Il risultato però non si sblocca ed allora all’intervallo le squadre vanno sul punteggio inchiodato sullo 0-0. La ripresa parte in maniera diversa e dopo pochi minuti è il Var a richiamare l’arbitro Marchetti per un tocco di mano in area rossoblù di Dominguez. Il fischietto decreta il calcio di rigore e Okereke dagli undici metri non sbaglia.

Il vantaggio della Cremonese dura però appena cinque minuti. Al 55′, infatti, Carnesecchi si supera su un colpo di testa di Ferguson, ma deve arrendersi davanti alla sfortunata deviazione di Chiriches sulla seguente mischia. L’1-1 accende la partite con le due squadre che si affrontano a viso aperto.

Bologna-Cremonese 1-1: marcatori, classifica e highlights

Grande intensità, veloci ribaltamenti di fronte ma poche azioni realmente pericolose. Ci prova Orsolini al 70′ dalla distanza, ma la sua conclusione non va. Nel finale altro intervento della VAR: l’arbitro dà un altro rigore alla Cremonese, ma questa volta la revisione annulla il penalty.

Ancora un’occasione per Orsolini al novantesimo: Carnesecchi dice di no e (un altro) rimpallo di Chiriches è cacciato via dalla porta dall’intervento di un compagno. Finisce 1-1 tra Bologna-Cremonese. A breve gli highlights del match.

BOLOGNA-CREMONESE 1-1: 50′ Okereke rig. (C), 55′ Chiriches aut. (B)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 50 punti; Milan* 38; Inter* e Roma 37; Atalanta 35; Lazio* 34; Udinese 28, Torino 26; Fiorentina, Bologna e Juventus** 23, Monza ed Empoli* 22; Lecce 20; Spezia e Salernitana 18; Sassuolo 17; Verona 12; Sampdoria 9; Cremonese 8.

* una partita in meno

**15 punti di penalizzazione