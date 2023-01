Allegri-Grassani, gli juventini impazziscono: “Unico condottiero”. E il web si divide

I tifosi della Juventus scatenati per la frecciata di Allegri all’avvocato Grassani in diretta su Dazn dopo il match con l’Atalanta

La penalizzazione inflitta alla Juventus ha scosso senza dubbio il calcio italiano, fuori e ovviamente sul campo. La classifica è stata sconvolta, in attesa ovviamente del ricorso bianconero al Collegio di Garanzia del Coni. Per il momento, però, la squadra non sembra aver avuto contraccolpi, almeno a vedere la prestazione di ieri sera contro l’Atalanta.

Prima in svantaggio, poi la rimonta e il nuovo ritorno della Dea prima del pareggio definitivo di Danilo. I bianconeri hanno fatto una buonissima prestazione contro un avversario tornato in forma. Anche se la Champions resta un miraggio e dopo questa giornata si è allontanato ancora di più. Di certo, Allegri pare aver compattato il gruppo e ora anche tutto l’ambiente juventino, che fino a poche settimane fa lo criticava ferocemente per i risultati. E il siparietto di ieri sera a Dazn con l’avvocato Grassani, che indossava una cravatta azzurra, ha sancito il cambio di sentimento nei confronti del mister. Soprattutto perché pochi minuti dopo, per l’intervento su ‘Rai Sport’, il legale ha cambiato cravatta con una blu, scatenando ancora di più i tifosi bianconeri. Ma anche ovviamente chi invece l’ha considerata un’uscita infelice: “Allegri è tutt’altro che buffone, con finezza e stile ha evidenziato la parzialità e faziosità di Grassani”.

Grassani-Allegri, i social Juventus scatenati applaudono il mister

Sui social la punzecchiata di Allegri a Grassani ha infiammato il popolo juventino, ma non solo: Allegri ha tirato direttamente l’arco a Grassani”, “Ieri sera è parso palese come Allegri sia l’unico a difendere la Juventus. Spero di sbagliare ma l’attuale dirigenza mi ricorda il 2006 2.0″, “Allegri lo vedo benissimo come dirigente. Paracula tutti e tutto senza accorgersene. Con Grassani era da premio Oscar”.

Massimiliano Allegri è stato eletto a ‘condottiero’ dei tifosi bianconeri: “Dite quello che volete su Allegri, ma ormai è l’unico condottiero sul campo. Prende in giro Grassani per la cravatta e questi, passato in Rai, la cambia. Colpito ed affondato. Il resto della società si ingrazia il sistema ‘senza arroganza’. A spalare il letame restano i tifosi”, Allegri ha letteralmente mandato al manicomio l’avvocato Grassani”. E ancora: “Da sangue alle mani, ore e ore di applausi, grande Allegri e complimenti alla cravatta di Grassani”, “Max Allegri con i suoi poteri di condizionamento psicologico è più potente di Giucas Casella. Illusionista”, “Allegri sontuoso con Grassani”.

Come detto, però, c’è anche chi – tifosi del Napoli e non solo – hanno visto nella battuta del tecnico livornese una debolezza: “Allegri pensa alla cravatta di Grassani mentre indossa sciarpone e guanti perchè a -27 fa freddino“, “Allegri che allude al presunto tifo azzurro di Grassani senza sapere che il suddetto è un legale arruolabile da ogni società. Il solito degrado in salsa tragicomica di un uomo allo sbando“. I commenti sono tantissimi e infiammano i social: “Come sminuire la professione di una persona per il colore della cravatta. Che poi poteva essere pure biancoverde come il Maccabi o rossonera come il Milan, ma lui non ce la fa, l’azzurro è un colore che l’ha segnato fortemente. E poi i provinciali eravamo noi”, “Prendi 9 milioni l’anno, esci dalla UCL con punti 3 contro gli Ammaccati Haifa a digiuno. Giochi con Danilo doppio portiere, prendi 5 scapocchiate a Napoli ma il problema è la cravatta azzurra di un avvocato in tv. Ingiocabile”.