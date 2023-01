Scontri tra tifosi prima del match: pullman in fiamme

Prima del match gli scontri tra tifosi hanno creato ansia e preoccupazione: un pullman ha subito diversi danni. Ecco cosa è successo

Il calcio mostra spesso il suo lato più splendente, quello fatto di gol, azioni meravigliose e agonismo, quello giusto, pur di arrivare alla vittoria.

Anche i tifosi spesso diventano parte essenziale di quest’alchimia tutta speciale che avvolge l’ambiente quando ci sono partite che contano, quelle sentite, e che i supporters aspettano per tutto l’anno. Oggi, anche se si parla di Serie D, si giocava proprio una di quelle sfide, quella tra Paganese e Casertana. Si tratta di un derby piuttosto sentito, terminato con il risultato di 2-1 per i padroni di casa. Purtroppo, però, prima che la partita iniziasse si è visto anche il lato più brutto dello sport più bello del mondo: la violenza e gli scontri tra tifosi, se così possiamo definirli. Ecco cosa è successo nello specifico.

Scontri tra tifosi prima del match tra Paganese e Casertana

Prima che le due squadre si fronteggiassero nel primo pomeriggio, si sono verificati dei tafferugli tra i supporters delle due tifoserie, che hanno avuto delle conseguenze dirette.

Infatti, un pullman ha avuto dei seri danni e ha preso fuoco. Sul posto sono subito accorsi i carabinieri del battaglione del reggimento di Bari e sono in arrivo rinforzi da Salerno. Insomma, non è affatto il modo in cui dovrebbe essere vissuta una semplice partita di calcio, anche se si tratta di un derby. Un episodio da condannare in toto come erano da condannare gli scontri in autostrada tra tifosi di Roma e Napoli di qualche settimana fa. Sono queste le cose che, prima di tutto, non vorremmo più vedere e raccontare: il calcio è e sarà sempre altro.