Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 22 gennaio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, domenica 22 gennaio 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, domenica 22 gennaio 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Apertura della ‘Gazzetta dello Sport’ dedicata alla domenica di campionato, con la Juventus in campo contro l’Atalanta dopo lo shock del -15 in classifica e la voglia di ripartire: “La Juve non molla“. In alto, spazio per il volo della capolista (“Napoli 50“) e per il successo del Torino a Firenze (“Euro Toro“). In basso, news di mercato: “Skriniar: il difensore via subito? L’Inter chiede al Psg almeno 20 milioni” e “Ibra, stop a fine campionato. Ma resterà al Milan: futuro da testimonial“.

Il ‘Corriere dello Sport’ esalta il Napoli di Spalletti, che vincendo a Salerno chiude l’andata a 50 punti: “Napoli padrone“. Intanto, la Juventus teme che dopo il -15 non sia finita: “La Juve è sotto tiro, teme reazioni Uefa“.

‘Tuttosport’ divide la prima pagina a metà. A sinistra, il successo del Torino in casa della Fiorentina: “Mira che Toro“. A destra, la voglia di riscatto della Juventus, attesa stasera dal match con l’Atalanta: “Fate vedere cos’è la Juve“.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di domenica 22 gennaio 2023

Il sabato di campionato protagonista anche sui quotidiani esteri. In Spagna, ‘Marca’ celebra il successo dell’Atletico Madrid per 3-0 sul Valladolid, con i ‘Colchoneros’ che provano a dare una scossa alla loro stagione in vista del derby di coppa con il Real Madrid previsto per giovedì: “Al super derbi con otra cara“.

In Inghilterra, potrebbe invece essere stata l’ultima volta per Lampard sulla panchina dell’Everton. Il West Ham vince 2-0 lo scontro salvezza e lascia i ‘Toffees’ all’ultimo posto, con il ‘Daily Express’ che mette nel mirino l’ex centrocampista: “Frank on the brink“.