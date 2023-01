La Juve fa sorridere i tifosi: la curiosa idea dopo la penalizzazione

Simpatica iniziativa da parte del club bianconero che dimostra di aver preso con filosofia la sentenza della Corte d’Appello

Dalla serata di ieri l’incubo penalizzazione per la Juventus è realtà. La Corte d’Appello Federale ha emanato la sua sentenza, infliggendo ben 15 punti di penalizzazione al club bianconero.

Queste inevitabilmente sono le ore delle discussioni, delle polemiche per quanto sta accadendo, ma Massimiliano Allegri e la sua squadra sono chiamati a cercare la giusta concentrazione per affrontare la partita contro l’Atalanta. Sì, perché il pallone continuerà a rotolare e domani i bianconeri sono attesi da una partita complicata. Gli uomini di Gasperini hanno l’occasione di far sprofondare ancora più giù la Juventus, che dopo la sentenza è ripartita dal decimo posto.

Con il -15, Bonucci e compagni si sono ritrovati, infatti, a 22 punti, alle spalle della Fiorentina, e a ben 12 lunghezze dal quarto posto. Allegri vuole vincere per non avere rimpianti in futuro ma è evidente che il match di domani non sarà per nulla semplice. Non solo per l’avversario che ci sarà di fronte ma per lo stato d’animo con il quale i giocatori del tecnico livornese scenderanno in campo. La sentenza potrebbe aver fatto perdere stimoli ad alcuni elementi della rosa ma molti, come hanno dimostrato sui social, sono pronti a lottare per la Juventus.

Juventus, penalità e promozione: l’idea dei bianconeri

Domani bisognerà capire, inoltre, quale sarà la reazione dei tifosi bianconeri. Non sempre quello che si legge sui social rispecchia poi quanto succede sugli spalti.

E’ chiaro però che il sostenitore della Juventus oggi è molto arrabbiato. Teme che la propria squadra non giochi le coppe europee e che possa faticare a puntare su giocatori importanti, come dichiarato ai microfoni di Calciomercato.it, dall’ex numero uno del club, Cobolli Gigli.

La Juve, però, non ha voglia di mollare e domani si augura di avere lo stadio pieno. Per farlo ha lanciato una promozione davvero singolare. Come è possibile vedere sul profilo Twitter ufficiale bianconero, il club propone di acquistare il biglietto per la partita contro l’Atalanta, all’Allianz Stadium, alle ore 20.45, con uno sconto del 15%. Sì, proprio come i punti di penalizzazione. In un momento non certo facile, la Juve dimostra dunque di averla presa con filosofia. I tifosi hanno chiaramente apprezzato l’ironia del proprio club e i commenti al post non lasciano dubbi.