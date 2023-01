Juventus, cambia di nuovo l’assetto dirigenziale: incarico UFFICIALE

Juventus, con un comunicato ufficiale diramato sul proprio sito, i bianconeri hanno reso noto un nuovo cambiamento nei piani alti.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Juventus-Atalanta. Gara molto importante per i bianconeri, soprattutto da un punto di vista psicologico. Milik e compagni, infatti, dovranno rispondere sul campo alla penalizzazione di 15 punti in classifica comminata dalla Corte Federale.

Servirà una reazione importante da un punto di vista nervoso, con Allegri che ha provato a compattare in maniera importante l’ambiente, per evitare cali di concentrazione. La corsa Champions è inevitabilmente compromessa. In realtà i cambiamenti in seno all’assetto dirigenziale non sono ancora finiti in casa bianconera, anche perché con l’inibizione inflitta, tra gli altri, anche a Cherubini, si è reso necessario l’ennesimo avvicendamento. A renderlo noto è stato lo stesso club bianconero con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale. La Juventus ha infatti annunciato la promozione di Francesco Calvo, già Chief of Staff della Società, quale Chief Football Officer.

Juventus, UFFICIALE: Francesco Calvo nuovo Chief Football Officer

Per Calvo, dunque, si tratta di una promozione importante, nella misura in cui avrà maggiori responsabilità di coordinamento e gestione, come garante dell’area tecnica. Ciò non esclude, a priori, che nel corso dei prossimi mesi possano materializzarsi altri avvicendamenti. Intanto, ecco il comunicato diramato dalla Juventus:

“Torino, 22 gennaio 2023 – Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o la “Società”) comunica la nomina di Francesco Calvo, già Chief of Staff della Società, quale Chief Football Officer, a riporto del Chief Executive Officer, Maurizio Scanavino. Al Chief Football Officer riporteranno il Football Director, Federico Cherubini, il Women’s Football Director, Stefano Braghin, e l’Head of Football Operations, Paolo Morganti.

Il curriculum di Francesco Calvo è disponibile sul sito internet della Società (www.juventus.com, sezione Club, Corporate Governance, Leadership Team). Sulla base delle informazioni disponibili, Francesco Calvo non risulta essere titolare di azioni Juventus alla data odierna.”