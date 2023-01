Futuro Ibrahimovic, ritiro sempre più vicino

Milan, il futuro di Ibrahimovic ormai sembra sempre più definito: il ritiro dello svedese si avvicina

Lo scorso anno, in pochi scampoli di partita, era riuscito comunque a concludere la stagione con 8 reti in campionato. Quest’anno, invece, Zlatan Ibrahimovic non ha ancora esordito.

La sua ultima apparizione in rossonero risale infatti all’ultima gara della scorsa stagione, quella di Reggio Emilia e dello 0-3 al Sassuolo che ha portato il Milan a vincere lo scudetto. Da allora però l’infortunio e l’operazione al ginocchio e un rientro in campo che ancora non arriva. E così, complici i problemi fisici e l’età (lo svedese compirà 42 anni ad ottobre) per lo svedese sembra sempre più avvicinarsi l’ipotesi del ritiro.

Ancora oggi infatti non si conoscono con precisione le tempistiche. La speranza era quella di riavere il giocatore per la sfida contro il Tottenham in programma il 14 febbraio per l’andata degli ottavi di Champions League, ma sembra davvero complicato. E anche per il resto della stagione, sottolinea ‘La Gazzetta dello Sport’, Ibra sembra destinato a ricoprire il ruolo di sostituto di lusso. Per tutti questi motivi sembra difficile che l’attaccante possa rinnovare il contratto con il club rossonero a fine stagione, mentre sembra essere sempre più plausibile l’ipotesi di assumere un ruolo da ambasciatore della società già dalla prossima stagione.