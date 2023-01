Addio Allegri, hanno già scelto il sostituto: torna il grande ex

Il futuro di Massimiliano Allegri resta in bilico, se le questioni economiche non dovessero permettergli di restare alla Juve. Hanno già scelto il sostituto

La Juventus sta vivendo un terremoto giudiziario che va ben oltre le questioni di campo, ma incide sicuramente anche sulle vicende sportive, vista la penalizzazione di 15 punti che ora pesa sulla stagione e sulle ambizioni bianconere.

Nella scorsa stagione, in molte occasione i tifosi chiedevano l’addio di Massimiliano Allegri e un sostituto di livello per la panchina. Il tecnico livornese era finito sul banco degli imputati per il gioco espresso dalla squadra, l’involuzione di alcuni singoli e l’eliminazione prematura dalla Champions League. Le critiche poi sono svanite per il percorso della Juventus in campionato, dato che i bianconeri sono riusciti a inanellare otto vittorie di fila e senza mai subire gol. Ma già da novembre, una volta entrata nel vivo l’inchiesta Prisma, la figura di Allegri è parsa fondamentale per dare stabilità almeno alla parte sportiva, viste le dimissioni in blocco dell’intero CdA bianconero. Il futuro, quindi, è un’incognita in attesa di altre sentenze e della mano dell’Uefa che potrebbe ulteriormente aggravare le sanzioni per la Vecchia Signora. Un quadro del genere potrebbe cambiare anche la posizione di Allegri, ma per ragioni economiche.

📊 MOMENTO SONDAGGIO 📊 👀 Le vicende della giustizia sportiva possono incidere anche sul futuro della panchina della #Juventus. In caso di addio di #Allegri per motivi economici, da quale tecnico giovane sarebbe il caso di ripartire ❓ RT, VOTA E COMMENTA! 📲 — calciomercato.it (@calciomercatoit) January 22, 2023

I tifosi hanno scelto: Tudor per la Juventus se va via Allegri

La permanenza di Allegri, dunque, con uno stipendio pesante per le casse societarie, non è per nulla scontata al termine della stagione.

A quel punto, la Juventus potrebbe prediligere la scelta di un tecnico giovane e che conosce bene l’ambiente, ma anche con un ingaggio non troppo elevato. Abbiamo, dunque, chiesto ai nostri utenti sul profilo Twitter di Calciomercato.it, chi preferissero per sostituire l’ex Milan e la risposta è stata chiara: al primo posto, infatti, si è piazzato il grande ex Igor Tudor, ora al Marsiglia. L’ex difensore ha vinto con il 39,1% dei voti. Alle sue spalle, si è piazzato in seconda posizione Vincenzo Italiano con il 21,9%. Al terzo posto, subito dopo, c’è Paolo Montero con poco più del 20%. In ultima posizione Raffaele Palladino, nonostante l’ottimo lavoro al Monza.