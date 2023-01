HIGHLIGHTS | Il Verona batte il Lecce ma Henry va ko

Il Verona vince e accorcia la classifica: Depaoli e Lazovic battono il Lecce e portano i veneti a meno quattro dalla salvezza

Un gol per tempo e il Verona regola la pratica Lecce e dà corpo alle speranze salvezza. La sfida del ‘Bentegodi’ finisce 2-0 per la squadra di Zaffaroni che continua la sua rincorsa salvezza e si porta a quattro punti dal Sassuolo.

Impresa possibile per i veneti che soffrono nel primo tempo le folate offensive del Lecce che non sa però concretizzare il maggior volume di gioco. Il gol così lo trova il Verona con Depaoli in chiusura di primo tempo. Un vantaggio che fa bene ai gialloblù che nella ripresa riescono anche ad allungare. Prima la traversa nega la gioia del gol a Ilic, poi è Lazovic a trovare la via del gol e far esplodere i tifosi presenti.

Verona-Lecce 2-0: marcatori, classifica e highlights

Brutta sconfitta per il Lecce che è ancora in una zona relativamente tranquilla di classifica. La giornata nera dei salentini è completata dall’infortunio di Umtiti costretto a lasciare il terreno di gioco per un problema alla spalla.

Per il Verona, invece, continua il periodo positivo: sono 7 i punti conquistati nelle ultime quattro partita, un bottino che dà maggior concretezza alle speranze salvezza. A rendere meno gioioso il sabato pomeriggio, l’infortunio accorso in pieno recupero ad Henry: l’attaccante – in procinto di lasciare Verona – ha accusato un problema al ginocchio ed ha lasciato il campo in barella, visibilmente dolorante.

VERONA-LECCE 2-0: 40′ Depaoli (V), 54′ Lazovic (V)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 47 punti; Milan 38; Inter 37; Lazio, Atalanta e Roma 34; Udinese 25; Torino e Fiorentina 23; Juventus*, Bologna ed Empoli 22; Lecce** 20; Spezia e Salernitana 18; Sassuolo 16; Verona** 12; Sampdoria 9; Cremonese 7

*15 punti di penalizzazione

** una partita in più

Tra poco gli highlights di Verona-Lecce