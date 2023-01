Zaniolo, rottura con la Roma. E ora anche i tifosi hanno cambiato idea

Con gli episodi dell’ultima settimana, Zaniolo ha rotto con la società ma anche i tifosi hanno cambiato opinione: la situazione

Il dado è tratto. Nicolò Zaniolo a gennaio rischia di non giocare più con la maglia della Roma. Con l’indisponibilità data dal giocatore della Roma alla trasferta di La Spezia (dopo quella con la Fiorentina, dove ufficialmente era indisposto), si è segnato in qualche modo il punto di non ritorno.

Che il 22 giallorosso si avviasse ormai al capolinea della sua avventura giallorossa non era un segreto, ma ora la rottura è praticamente definitiva. Le tensioni e il nervosismo del giocatore erano noti ed evidenti, così come le prestazioni in campo non all’altezza. Nelle ultime ore è stata sancita la spaccatura, con il giocatore che è sul mercato e spera di cambiare subito aria. La realtà dei fatti è che però non sono arrivati offerte ufficiali e soprattutto soddisfacenti a Trigoria, ma solo sondaggi e cifre ritenute basse. La società giallorossa spera di recuperare almeno 30-35 milioni di euro dalla sua cessione, ovviamente a titolo definitivo, anche perché il contratto è in scadenza 2024.

Zaniolo, come è cambiata l’aria: i tifosi sui social vogliono la cessione

La strada più calda è la Premier League, anzi l’unica per questa finestra di mercato. Si è parlato di Brighton e Leeds, ma entrambe non sono interessate in questo momento. Allora resterebbero Tottenham, Newcastle e West Ham ma va trovata l’intesa con la Roma.

Non semplice, soprattutto ora che anche la piazza romanista ha un po’ cambiato ‘feeling’, per usare un termine spesso utilizzato da Mourinho, nei confronti di Zaniolo. Ovvero non è più totalmente e incondizionatamente dalla parte di Nicolò. In tutti questi anni, compresi ovviamente quelli complicati per gli infortuni, il popolo romanista ha sempre difeso, sostenuto ed esaltato un ragazzo di 20 anni molto sfortunato ma dalle doti enormi. Lo ha fatto anche quando, come in questi due anni, in campo il suo apporto in termini di gol e assist è stato minimo. In ogni partita casalinga, alla lettura delle formazioni, il nome di Nicolò Zaniolo è stato quello più osannato, secondo – forse – solo a Mourinho e Dybala.

Così è stato anche sui social. Il continuo nervosismo e gli errori grossolani in campo, col tempo, hanno fatto crescere però anche un certo malumore. Che ultimamente ha toccato livelli alti, con il dato dei gol arrivati senza di lui in campo (addirittura il 70%, come ricavato da Calciomercato.it) che ha messo i tifosi ulteriormente davanti a una certa realtà. Poi qualche fischio – ma neanche troppo -, la bestemmia in faccia all’arbitro in diretta tv, la maglia strappata, le solite scelte sbagliate in campo. E infine l’assenza a La Spezia, decisa da lui. Ora i tifosi della Roma, non tutti certo, ma molti, lascerebbero andare volentieri Zaniolo. Della serie, la pazienza ha un limite. Ma la cessione non è così scontata, visto il ‘peso’ del giocatore e il poco tempo, quindi in caso di permanenza, con quest’ambiente, sarà molto complicato per lui.

