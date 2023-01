HIGHLIGHTS | Il Napoli fa 50: un gol per tempo e vittoria nel derby

Il Napoli espugna il campo della Salernitana, vittoria per 0-2 all’Arechi con una rete per tempo di Di Lorenzo e Osimhen

Bastano due gol, uno per tempo, al Napoli per vincere il derby contro la Salernitana e consolidare il primo posto in classifica.

Gli azzurri, chiamati a dare una risposta dopo la prematura eliminazione in Coppa Italia, sbancano l’Arechi grazie alle reti di Di Lorenzo e di Osimhen. I gol sono arrivati negli ultimi secondi di recupero del primo tempo e all’inizio della ripresa. Un uno-due terribile a cui la squadra di Nicola non è stata in grado di replicare. Poche emozioni nel corso della prima frazione: a sbloccare il match ci pensa Di Lorenzo, che va a concludere in area avversaria dopo una scorribanda di Anguissa sulla sinistra.

Salernitana-Napoli, marcatori e tabellino

Nella ripresa gli uomini di Spalletti trovano subito il gol. Destro da fuori di Elmas e palla sul palo. La sfera finisce sui piedi di Osimhen, che insacca. Lo stesso nigeriano va vicino al raddoppio più tardi, ma Ochoa è bravo a dirgli no.

Un legno lo colpiscono anche i padroni di casa. A 7 minuti dalla fine un errore in disimpegno favorisce Piatek, che calcia bene, ma Meret è super a deviare sul palo interno.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli** 50 punti; Milan 38; Inter 37; Lazio, Atalanta e Roma 34; Udinese 25; Torino e Fiorentina 23; Juventus*, Bologna ed Empoli 22; Lecce** 20; Spezia e Salernitana** 18; Sassuolo 16; Verona** 12; Sampdoria 9; Cremonese 7

*15 punti di penalizzazione

** una partita in più