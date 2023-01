Sentenza Juve, Giuntoli lapidario: “Non mi permetto”. Poi l’annuncio su Kvara

Salernitana-Napoli, le parole di Giuntoli nel pre-gara: il ds azzurro lapidario sulla sentenza nei confronti della Juventus, poi l’annuncio su Kvaratskhelia

Un derby che significa tanto, per l’una e per l’altra squadra. Il Napoli, dopo il sonoro 5-1 rifilato alla Juventus, punta a riconfermarsi in campionato e a rilanciarsi dopo l’inaspettata uscita in Coppa Italia contro la Cremonese.

La Salernitana invece, dopo la batosta di Bergamo con 8 reti incassate, ha deciso di richiamare Davide Nicola, chiamato a guidare la squadra in una sfida importantissima e sentitissima da tutto l’ambiente granata. E nel pre-gara, ai microfoni di ‘Dazn’, ha parlato il ds azzurro Cristiano Giuntoli.

Inevitabile un commento sulla partita, ma anche su quella che è stata la notizia clou della giornata di ieri, con i 15 punti di penalizzazione inflitti alla Juventus da parte della Corte d’Appello Federale. A riguardo, però, Giuntoli non ha voluto commentare: “La penalizzazione di punti per la Juventus? Non mi permetto di dare giudizi. Penso al Napoli, pensiamo al quotidiano che è quello che ti dà il futuro, di quello non voglio parlare”. Oltre alla penalità, Giuntoli ha parlato anche di campo, ma pure di mercato. In particolare sul discorso legato al rinnovo di Kvaratskhelia, grande assente nella sfida dell’Arechi: “Siamo ancora arrabbiati per l’esclusione dalla Coppa Italia, guardiamo al futuro e speriamo di fare una grande partita. Rinnovo Kvaratskhelia? Non c’è bisogno, ha un contratto lungo, siamo in contatto con gli agenti e il ragazzo, ma ora è tempo di concentrarsi sul campo e sul quotidiano.