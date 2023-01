DIRETTA Serie A, Verona-Lecce | Segui la cronaca LIVE

Si apre la diciannovesima giornata del campionato di Serie A con la sfida, importante in ottica salvezza, tra Verona e Lecce

Dopo la tre giorni dedicata alla Supercoppa Italiana e agli ottavi di Coppa Italia, si torna in campo per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A: apre la sfida che vede opposti il Verona e il Lecce.

I gialloblu, guidati dalla coppia Zaffaroni–Bocchetti, sono reduci dall’onorevole sconfitta patita sul campo dell’Inter di Simone Inzaghi, rete decisiva in avvio di partita realizzata da Lautaro Martinez. Per i padroni di casa, terzultimi in classifica in coabitazione con la Sampdoria di Dejan Stankovic, necessitano dei tre punti per accorciare le distanze dal Sassuolo, distante sette lunghezze, per tenere accese le speranze di salvezza. Di contro, i giallorossi di Marco Baroni arrivano all’appuntamento dopo il pareggio interno, patito in rimonta, contro il Milan di Stefano Pioli e veleggiano a quota venti punti in classifica al quattordicesimo posto. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Marcantonio Bentegodi’ di Verona.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA-LECCE

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Depaoli, Tamez, Ilic, Doig; Kallon, Lazovic; Djuric. All. Zaffaroni

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Di Francesco. All. Baroni

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 47 punti; Milan 38; Juventus e Inter 37; Lazio, Atalanta e Roma 34; Udinese 25; Torino e Fiorentina 23; Bologna ed Empoli 22; Lecce 20; Spezia e Salernitana 18; Sassuolo 16; Verona e Sampdoria 9; Cremonese 7