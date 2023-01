Bufera Juve, anche Vlahovic è sempre più lontano

Maxi stangata per la Juventus con conseguenze anche sul mercato e sul futuro dei tanti big in rosa. Tutti gli scenari e gli ultimi aggiornamenti in casa bianconera

È arrivata la decisione della Corte Federale sulla riapertura del caso plusvalenze e la sentenza, per la Juventus, è stata pesantissima.

Questo il comunicato della FIGC: “La Corte Federale di Appello presieduta da Mario Luigi Torsello ha accolto in parte il ricorso della Procura Federale sulla revocazione parziale della decisione della Corte Federale di Appello a Sezioni Unite n. 89 del 27 maggio scorso, sanzionando la Juventus con 15 punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva e con una serie di inibizioni per 11 dirigenti bianconeri (30 mesi a Paratici, 24 mesi ad Agnelli e Arrivabene, 16 mesi a Cherubini, 8 mesi a Nedved, Garimberti, Vellano, Venier, Hughes, Marilungo e Roncaglio). La Corte ha confermato il proscioglimento per gli altri 8 club coinvolti (Sampdoria, Pro Vercelli, Genoa, Parma, Pisa, Empoli, Novara e Pescara) e i rispettivi amministratori e dirigenti”. Il club bianconero, attraverso una nota ufficiale, ha subito annunciato il ricorso al CONI: “La Società attende la pubblicazione delle motivazioni e preannuncia sin d’ora la proposizione di ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport nei termini del Codice di Giustizia Sportiva”.

La maxi stangata per la Juve, in attesa della conclusione di tutti i gradi del processo sportivo, stravolgerà sin da subito il calciomercato invernale e le prossime sessioni del club bianconero. Anche i big sono ora in bilico, in particolare Dusan Vlahovic.

Calciomercato Juve, come cambia il futuro di Dusan Vlahovic

L’attaccante serbo, già chiacchierato nel corso delle ultime settimane, potrebbe ora essere sempre più lontano dai bianconeri. Sulle sue tracce, infatti, ci sono diversi top club pronti ad approfittare del caos scoppiato in casa Juve.

In Inghilterra si è subito tornato a parlare del possibile assalto immediato dell’Arsenal. Se dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile già a gennaio, di almeno 80-90 milioni di euro, con ogni probabilità la Juventus darà il via libera al sacrificio del bomber serbo. Sono settimane infuocate per la società bianconera.