Passaggio di consegne scelto: Zaniolo destinazione Serie A

Nuovo sondaggio sul profilo Twitter di Calciomercato.it con cui abbiamo chiesto ai nostri followers di potenziali passaggi di consegne con protagonista Nicolò Zaniolo, di cui tanto si parla nelle ultime ore

Il mondo Roma attende di conoscere il futuro di Nicolò Zaniolo che spesso fa parlare di se, tra il rendimento in campo, un po’ di nervosismo di troppo ed una situazione contrattuale che lo pone sotto la lente di ingrandimento in ottica calciomercato.

L’accordo con la Roma in scadenza 2024 ed è ancora in attesa di una soluzione con la possibilità di un addio ai giallorossi che si fa sempre più plausibile. A tal proposito qualora si arrivasse ad un divorzio già in questo mese la strada più percorribile è quella della Premier League, con il Tottenham di Conte e Paratici. In caso contrario, nell’ipotesi in cui dovesse restare per poi partire in estate, ad un anno esatto dalla scadenza, potrebbero tornare in auge le ipotesi italiche che condurrebbero a squadre come Milan e Juventus.

Sondaggio Zaniolo, il passaggio deciso dai tifosi: Milan o Juve

Il futuro di Zaniolo è quindi diviso ed in attesa di essere risolto, vista anche un’annata a livello personale poco positiva con la maglia della Roma. Appena due gol, uno in campionato e l’altro in Europa League, e tante polemiche intorno alla sua figura.

Proprio in merito alla questione sono quindi intervenuti i followers del profilo Twitter di Calciomercato.it, a cui è stato sottoposto un sondaggio relativo al destino del fantasista giallorosso nell’ipotesi in cui proprio il classe 1999 sia protagonista di un potenziale passaggio di consegna.

Il più votato è quello con De Ketelaere al Milan, che ha raccolto il 42,4% dei voti, seguito al 32,9% da un avvicendamento con Di Maria alla Juventus. Più distanti le soluzioni Napoli e Inter al posto dei vari Lozano e Correa.

Ecco l’esito del sondaggio Twitter di Calciomercato.it: