Inter, Skriniar non rinnova. Ecco i nomi per sostituire lo slovacco

Milan Skriniar ha fatto sapere all’Inter che, per il momento, rifiuta la proposta dell’Inter e non rinnoverà con il club nerazzurro. Marotta e Ausilio non perdono tempo e iniziano a guardarsi intorno

La risposta tanto attesa finalmente è arrivata. E non è la risposta che probabilmente, visto l’ottimismo dichiarato da Beppe Marotta prima della Supercoppa contro il Milan, ci si aspettava. Per il momento Milan Skriniar ha detto di no all’Inter.

Il difensore slovacco, infatti, tramite il suo agente Roberto Sistici, ha fatto sapere all’Inter che per il momento non accetta la proposta di rinnovo che il club nerazzurro ha presentato ormai da tempo. Non è una risposta definitiva, Skriniar vorrebbe un ingaggio da 8 milioni ma è una cifra al momento proibitiva per i nerazzurri. Entrambe le parti sperano di arrivare a un accordo finale, evitando che il giocatore possa partire a parametro zero a giugno 2023. I tifosi, invece, sono già amareggiati.

Ma non c’è tempo da perdere, perché il campionato corre e la prossima stagione arriva prima di quanto si possa immaginare. Ecco che Ausilio e Marotta sono già pronti con carta e penna per stilare una lista dei probabili e possibili sostituti di Skriniar. Anche perché la situazione dell’Inter, in difesa, si prospetta abbastanza disastrosa. De Vrij non ha ancora rinnovato, D’Ambrosio nemmeno (anche se sembra essere vicino) e per Acerbi bisognerà trovare un accordo con la Lazio sul riscatto, altrimenti il difensore tornerà in biancoceleste. Insomma, chi gioca?

In cima alla lista dei desideri c’è sempre Giorgio Scalvini, giovanissimo talento classe 2003 dell’Atalanta. Ma la Dea chiede almeno 40 milioni, una cifra che al momento l’Inter non può davvero permettersi.

Calciomercato Inter, le alternative a Skriniar

Si prospetta un’altra sfida tra Inter e Napoli, non sul campo ma sul mercato. A entrambe le squadra infatti piace tantissimo Tiago Djalo, portoghese classe 2000 che qualcuno sicuramente ricorderà per l’anonima parentesi al Milan nel 2019.

Ma è con il trasferimento al Lille, in Ligue 1, che il difensore è nuovamente esploso. Sia Inter che Napoli sono pronte all’assalto, con De Laurentiis che avrebbe già avanzato una proposta al club francese. Al momento la valutazione del portoghese da parte del Lille, che per prelevarlo dal Milan lo ha pagato appena 4 milioni, è di circa 15-20 milioni. Anche se il prezzo potrebbe scendere questa estate, avendo il difensore un contratto in scadenza a giugno 2024.

Ma Scalvini e Djalo non sono certamente gli unici nomi su cui l’Inter ha messo gli occhi. In casa Tottenham piace Tanganga. Infine rimane sempre viva la pista Smalling, in scadenza con la Roma. A differenza dei nomi precedenti, il difensore inglese non è giovanissimo avendo compiuto da poco 33 anni. Scalvini è un classe 2003, Djalo 2000, Tanganga ’99. Il progetto dell’Inter rimane quello di puntare sui giovani, ma a mali estremi…