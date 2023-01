Juventus, Landucci e il retroscena su Allegri: “Se ci fosse stato lui…”

La Juventus sorride dopo il successo contro il Monza in Coppa Italia: Landucci e le frasi significative sul futuro del club

Un gran gol di Chiesa regala alla Juventus il passaggio del turno in Coppa Italia contro il Monza. Bianconeri vittoriosi per 2-1 e che affronteranno nei quarti l’Atalanta, per la soddisfazione di Marco Landucci, allenatore di serata in sostituzione dello squalificato Massimiliano Allegri.

Ai microfoni di ‘Sport Mediaset’, nel post gara, il vice del livornese ha commentato così la sfida: “Partita importante, dovevamo ripartire. Per la Juventus anche la Coppa Italia è un obiettivo, siamo felici di aver passato il turno, lo è anche Allegri. Quando i risultati sorridono, è più facile essere contenti. Peccato per quel gol che abbiamo subito, dovevamo essere più attenti. Se i big dovevano entrare prima? Quando vinci, vuol dire che hai fatto tutto bene. E infatti Chiesa ha fatto un gran gol e ci ha risolto la partita. Sapevamo di avere delle armi da giocarci dalla panchina e ci hanno dato un ottimo contributo, anche Di Maria sebbene fosse stato fermo per qualche giorno”. Parole importanti poi sui giovani del gruppo, che si stanno rivelando un valore importante e che sta dando un contributo notevole: “Miretti e Fagioli hanno già giocato spesso, anche Iling ha fatto diversi spezzoni, hanno saputo essere anche determinanti con freschezza e qualità tecnica. Dunque sono prontissimi per stare in prima squadra in pianta stabile”. A ‘Sky Sport’, poi, una battuta sul tentativo di gol di rabona di Di Maria nel finale: “Sinceramente non l’ho visto. Se ci fosse stato Allegri al mio posto? Sarebbe entrato in campo sicuramente…”.