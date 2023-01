Juve senza Allegri, arriva il verdetto immediato

La Juventus passa il turno faticando con il Monza, ma con un gioco migliore rispetto ad altre uscite: Landucci ‘preferito’ ad Allegri

Juventus avanti in Coppa Italia contro il Monza, i bianconeri passano per 2-1 e troveranno tra due settimane, nei quarti di finale, l’Atalanta. Un risultato importante per i piemontesi, per rialzarsi dopo il brutto ko in campionato contro il Napoli.

Non una prova scintillante, va detto, per i bianconeri, che anche questa volta hanno faticato. Al vantaggio immediato di Kean ha risposto il gol di Valoti, nel primo tempo, con il match rimasto a lungo in equilibrio, rotto poi dalla prodezza autentica di Federico Chiesa. Un ritorno al gol graditissimo per tutto l’ambiente, che spera di avere un’arma in più per il prosieguo di stagione. Il Monza si conferma squadra di valore ed esce con l’onore delle armi, la Juventus mette a referto comunque un buon successo, con una prestazione in crescendo alla distanza e con buone trame di gioco. Un netto passo in avanti rispetto ad altre prove molto più deludenti, e forse c’è un motivo specifico.

Juventus, tutti per Landucci: “Senza Allegri giochiamo a calcio, sarà un caso?”

In panchina c’era infatti Marco Landucci, per la squalifica di Massimiliano Allegri relativa alla finale dello scorso anno contro l’Inter. E la ‘mano’ del vice del livornese, e il suo apporto da bordo campo, sono stati molto apprezzati.

Diversi i commenti di incoraggiamento e di apprezzamento da parte dei tifosi della Juventus, che vedono come ci siano trame di gioco più coerenti e soprattutto l’utilizzo di alcuni giocatori, come Locatelli e Chiesa, nei loro ruoli base. Un’altra ‘bocciatura’ per Allegri che di sicuro non farà piacere al livornese. I messaggi, in alcuni casi, sono impietosi. Ecco una raccolta di quelli più polemici in tal senso:

Quindi Landucci ha capito che Chiesa non è un terzino a differenza dell'allenatore più pagato della Serie A. — Danilo Vitro' 🏆19 🔴⚫️ (@DVACMILAN) January 19, 2023

Ci voleva Landucci per mettere Locatelli finalmente mezz'ala dopo un anno e mezzo. — and¹⁶ (@leclercbatch) January 19, 2023

Con Landucci si gioca meglio. Coincidenze? #JuveMonza — Pasto (@pastorinisz) January 19, 2023

Landucci in 17 minuti ha dato il triplo delle indicazioni che da il fantino#JuventusMonza — . (@Fozzagiuveee) January 19, 2023

Landucci Ball better than AllegriBall — Drico (@DricoMonster) January 19, 2023

Landucci prima di dormire legge il libro di Bielsa — Giuventinismo (@giuventinismo) January 19, 2023