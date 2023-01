DIRETTA Coppa Italia, Atalanta-Spezia: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Gewiss Stadium’ tra l’Atalanta di Gasperini e lo Spezia di Gotti in tempo reale

L’Atalanta ospita lo Spezia a Bergamo in una gara di sola andata valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Una sfida che va in scena a 15 giorni di distanza da quella di Serie A, che sarà diretta dall’arbitro Colombo della sezione di Como.

Reduci dalla roboante vittoria 8-2 contro la Salernitana, i nerazzurri di Gian Piero Gasperini fanno il loro esordio in questa manifestazione che puntano a vincere per la prima volta dopo 60 anni esatti. Un obiettivo dichiarato visto che gli orobici non partecipano alle coppe europee, insieme al raggiungimento del quarto posto che vale la Champions. Anche i bianconeri di Luca Gotti vengono da una bella vittoria in trasferta contro il Torino che ha permesso di allontanarsi dalla zona retrocessione. Nei turni precedenti i liguri hanno eliminato prima il Como e poi il Brescia. In campionato è finita 2-2 con i gol di Hojlund e Pasalic che hanno rimontato il doppio vantaggio firmato da Gyasi e Nzola. In caso di parità al 90esimo si andrà avanti con i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. Chi passa il turno se la vedrà ai quarti di finale con l’Inter. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Gewiss Stadium’ tra Atalanta e Spezia in tempo reale.

Probabili formazioni Atalanta-Spezia

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello, Djimsiti, Demiral, Scalvini; Soppy, Pasalic, Koopmeiners, Maehle; Boga; Zapata, Lookman. All. Gasperini

SPEZIA (3-5-2): Dragowski, Kiwior, Hristov, Nikolau; Moutinho, Kovalenko, Bourabia, Ekdal, Ferrer; Verde, Maldini. All. Gotti