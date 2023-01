Massara dal Milan alla Juventus: in due possono seguirlo

Massara è uno dei nomi in lizza per la Juventus. Il dirigente potrebbe portare due calciatori dai rossoneri a Torino

Alla Juventus continua a esserci aria di rivoluzione, una rivoluzione totale che parte dal quadro dirigenziale e si ripercuote direttamente sulla squadra e sulla rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Infatti, ieri è avvenuta l’elezione del nuovo CdA, ma presto potrebbe essere scelto anche un nuovo Ds. In lizza ci sono nomi importanti e decisamente conosciuti a livello internazionale: come riporta ‘Repubblica’ sia Frederic Massara sia Luis Campos potrebbero essere le opzioni ideali per garantire alla Vecchia Signora un uomo forte che possa gestire al meglio le operazioni in entrata e in uscita, garantendo la sostenibilità economica del club. In entrambi i casi, infatti, diversi calciatori importanti potrebbero arrivare all’ombra della Mole, anche se il tesoretto da spendere non è così ampio. In particolare, Juventus e Milan potrebbero tornare a concludere delle operazioni in entrata e dei nomi che potrebbero passare dalla Lombardia al Piemonte già potrebbero essere in cantiere.

Calciomercato Juve, Massara nuovo Ds: ecco chi potrebbe portare dal Milan

Un calciatore interessante e che potrebbe piacere particolarmente a Massimiliano Allegri, nel caso fosse lui a restare sulla panchina della Juventus, è Pierre Kalulu.

È vero il centrale non sta vivendo un periodo di forma straordinario e ieri sera è finito in panchina nella Supercoppa italiana vinta dall’Inter, ma in generale nelle ultime stagioni ha dimostrato di essere un calciatore affidabile e dalla grande duttilità. Può giocare da centrale puro, da terzino e anche da braccetto di destra di una difesa a tre: tutte qualità che Allegri apprezza e che potrebbero spingerlo a chiedere il calciatore a Massara. Non è l’unica pista che potrebbe essere perseguita dalla Vecchia Signora. Attenzione, infatti, anche a Tommaso Pobega. L’ex Torino ha fisicità e capacità di farsi vedere in zona gol, ma al Milan non sta trovando lo spazio atteso, chiuso dalla coppia formata da Sandro Tonali e Ismael Bennacer. Allegri potrebbe, quindi, chiedere il centrocampista e plasmarlo a suo piacimento, specialmente se Adrien Rabiot alla fine dovesse partire.