Brozovic a tutti i costi, Kessie no: il Barcellona affonda subito il colpo

Marcelo Brozovic continua a far parlare di sé in chiave calciomercato. Lo scambio con Kessie non è sfumato, anzi il Barcellona vuole sempre di più il croato

Marcelo Brozovic è quel metronomo raro che nel calcio moderno è sempre più difficile identificare e poi plasmare. Non è stato semplice neppure con l’ex Dinamo Zagabria che alla fine ha capito che davanti alla difesa avrebbe fatto meglio e così è stato, da Roberto Mancini in poi.

Il peregrinare del centrocampista epico l’hanno portato a essere una risorsa rara per l’Inter, con Antonio Conte prima e con Simone Inzaghi poi. Lì nel mezzo, come canta Luciano Ligabue, a metterci la qualità nell’impostazione bassa e poi tanta corsa, chilometri ben spesi per chiudere e poi ripartire. Quest’anno, però, non è semplice fronteggiare infortuni e un Mondiale in autunno che gli ha permesso di essere ben poche volte a disposizione del tecnico ex Lazio. Anche ieri, nel trionfo in Supercoppa italiana, era ai box pur stando vicino a un gruppo in cui comunque è protagonista. E sullo sfondo resta un calciomercato che potrebbe presto portarlo lontano da Milano. Il Barcellona da settimane è fortemente interessato al regista e ora è pronta a fare sul serio per portarlo in blaugrana, a qualsiasi costo.

Il Barcellona mette Brozovic tra le priorità, anche senza Kessie

Per l’Inter Brozovic è fondamentale e l’amore è ricambiato, come vi abbiamo spiegato anche ieri, ma se chiama il Barcellona è difficile dire di no.

Come riporta il ‘Mundo Deportivo’, in realtà i blaugrana avrebbero già testato la volontà del calciatore e alla fine sarebbe disposto a trasferirsi in Spagna. Non solo, perché Xavi avrebbe messo tra le priorità il mediano croato dopo l’addio di Memphis Depay. Il ruolo è diverso, ma le necessità degli spagnoli conducono direttamente a l’ex Dinamo Zagabria, non a un altro attaccante. In più, l’operazione potrebbe farsi anche senza Kessie: l’ivoriano vuole ancora testarsi al Barcellona e, per il momento, il Barcellona è disposto ad assecondarlo. Dalla Spagna sono comunque convinti che alla fine la dirigenza degli spagnoli possa trovare la formula giusta per accontentare l’Inter.