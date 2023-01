Lookman mattatore, l’Atalanta si regala l’Inter: Spezia ko

L’Atalanta si regala la sfida con l’Inter: pokerissimo allo Spezia con Lookman mattatore con una doppietta

Sarà l’Atalanta a sfidare l’Inter nei quarti di finale di coppa Italia. I bergamaschi hanno la meglio sullo Spezia in un match dove non sono mancate le emozioni.

Sei gol convalidati, uno annullato e montagne russe di risultati che hanno accontentato i non tanti tifosi presenti sugli spalti, considerato l’orario pomeridiano e feriale. Alla fine la squadra di Gasperini si impone per 5-2, soffrendo qualcosina dopo un avvio spumeggiante. I primi quindi minuti sono da togliere il fiato: Lookman dal 10 al 12 trova due volte la rete del gol, ma al 14′ ci pensa Ekdal a rimettere in partita i liguri.

Qualche minuto di pausa poi ecco Hateboer firmare il tris per i nerazzurri. Lo Spezia però non ha voglia di uscire dal match e, dopo un gol annullato per fuorigioco a Zapata, è Verde a trovare il 3-2 con il quale si va all’intervallo con l’Atalanta che perde Scalvini per un problema al ginocchio.

Atalanta-Spezia 5-2: marcatori e tabellone

Nella ripresa, la squadra di Gotti prova a farsi vedere dalle parti di Musso, ma non trova la zampata che significherebbe pareggio.

Ci pensa Hojlund con un bel diagonale a chiudere i conti: il 4-2 è il sigillo sulla qualificazione, con il bottino che si arricchisce con l’autorete di Ampadu nel recupero. L’Atalanta passa e ora troverà l’Inter nel prossimo turno. In questa parte di tabellone sono da giocare ancora due ottavi di finale: Bologna-Lazio e Juventus-Monza. Dall’altro lato, invece, i quarti sono già delineati: Fiorentina-Torino e Roma-Cremonese.

ATALANTA-SPEZIA 4-2: 10′ e 12′ Lookman (A), 14′ Ekdal (S), 26′ Hateboer (A), 38′ Verde (S), 72′ Hojlund (A), 91′ Ampadou aut.(A)