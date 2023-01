Napoli-Cremonese, Spalletti non nasconde l’amarezza: “Così diventa complicato”

Napoli-Cremonese, le parole di Luciano Spalletti ai microfoni di Mediaset nel post partita della sfida contro i lombardi.

Sulla carta sembrava potersi configurare come una sfida relativamente agevole per il Napoli di Luciano Spalletti. Ed invece, gli “Azzurri” sono stati estromessi ai calci di rigore da una Cremonese mai doma, che è riuscita prima a trascinare ai calci di rigore una sfida che sembrava ormai persa. Nella lotteria dagli undici metri a risultare decisivo è stato l’errore di Lobotka.

Compagine di Ballardini che dunque strappa il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. Ai microfoni di “Mediaset”, Luciano Spalletti ha esternato il suo punto di vista in merito all’evolvere del match, non nascondendo il suo rammarico: “Siamo dispiaciuti, c’è delusione. Dobbiamo sempre passare attraverso la gestione della palla, e questa sera non siamo stati bravi come al solito. Abbiamo preso goal in una situazione in cui abbiamo perso due palle in uscita, poi abbiamo sprecato diverse occasioni. Purtroppo funziona così.

Napoli-Cremonese, Spalletti commenta l’andamento della gara

Spalletti ha poi instaurato un confronto tra la partita che ha visto protagonista il suo Napoli, con gli altri quarti di finale di Coppa Italia: “Tutti i calciatori conoscono il corso delle partite, in generale. Del resto, anche nell’altra sfida l’Inter è riuscita a venire a capo della gara con il Parma solo all’ultima.

Se non riesci a ripetere la tua qualità anche altre situazioni, poi complichi il risultati che va in discussione, anche perché gli altri giocano e possono usufruire di chances importanti. Se poi gira anche l’episodio a loro favore, ti mettono in difficoltà.”