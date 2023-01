VIDEO CM.IT | “Dobbiamo difendere la Juve”: le prime parole del presidente Ferrero

La Juventus sta vivendo un periodo cruciale che ora è arrivato all’elezione del nuovo CdA. Ecco le prime parole di Ferrero e Scanavino

Oggi è stata una giornata decisamente importante per il presente e per il futuro della Juventus.

In occasione dell’Assemblea degli Azionisti per l’elezione del nuovo CdA, il nuovo presidente Gianluca Ferrero ha parlato anche dell’inchiesta Prisma e di come intende difendere il club: “Come sapete la prossima settimana e nei prossimi mesi ci aspettano delle sfide, per le quali noi come CdA riteniamo di avere l’esperienza, la competenza, la determinazione per difendere la Juventus, la nostra squadra in tutte le sedi competenti. Parlo della sede penale, sportiva e civile. Lo faremo con determinazione, con rigore, con pacatezza e senza nessuna forma di arroganza. Abbiamo sempre rispettato, rispettiamo e sempre rispetteremo coloro che saranno chiamati a giudicarci. Vogliamo però uguale rispetto per la nostra società per poter discutere rigore e serietà nelle sedi competenti quelle che sono state le motivazioni del nostro agire”.

Da nuovo presidente, Ferrero non può evitare di indirizzare un messaggio ai suoi nuovi tifosi: “Un primo pensiero da presidente della Juventus va ai tifosi, che sono sempre stati per questa squadra la sua forza e il suo cuore. Qui, per i tifosi, voglio essere chiaro: quando ho assunto questo impegno, l’ho fatto con l’idea di dare il massimo per la Juventus”.

Non solo Ferrero, ecco le parole di Scanavino

Oltre all’importante messaggio di Ferrero, ha parlato anche Maurizio Scanavino, nuovo amministratore delegato della Juventus.

Le sue dichiarazioni fanno trapelare un certo orgoglio per il suo nuovo ruolo: “Garantirò il massimo impegno alla Juventus e metterò l’esperienza che ho maturato alla guida di altri settori. In questi due mesi da direttore generale, che sono stati intensi per questo ringrazio i colleghi, ho trovato delle persone molto motivate, molto capaci, che lavorano con grande passione. Le ambizioni e gli obiettivi sportivi non cambiano, così come quelli aziendali. Questa è parte della storia della Juventus che è sempre riuscita a coniugare successi sul campo con equilibrio finanziario e progettualità commerciale”.