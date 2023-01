Ancelotti nel mirino dello spogliatoio: vogliono l’esonero

Tre calciatori si sono schierati contro l’allenatore italiano e sperano nell’addio dal Real Madrid al termine della stagione

Dopo aver perso malamente la finale di Supercoppa contro il Barcellona, il Real Madrid tornerà in campo domani sera per la gara di Coppa contro il Villarreal. Un momento complicato per i ‘blancos’ che, dopo aver perso il primato in campionato, hanno rimediato una sonora sconfitta contro i rivali blaugrana.

In seguito alla vittoria della Champions League numero 14 della sua storia nella passata stagione nonostante non fosse tra le favorite, quest’anno la formazione di Carlo Ancelotti non è partita benissimo. L’intervallo piuttosto lungo scandito dal Mondiale, poi, sembra aver tolto alla squadra energie preziose, sia sotto l’aspetto fisico che mentale. In particolar modo calciatori come Vinicius, Modric e Militao sembra abbiano risentito più di altri degli impegni con le rispettive nazionali.

Sfumato l’obiettivo Supercoppa, adesso le attenzioni del Real Madrid saranno rivolte esclusivamente al campionato ed alla Champions League, senza snobbare comunque la Copa del Rey. Insomma, una stagione da aggiustare per i ‘blancos’ che tra febbraio e marzo dovranno vedersela agli ottavi di finale di Champions con un Liverpool che, al netto di un’annata fin qui storta, rimane una delle principali pretendenti al titolo.

Bufera nel Real Madrid, tre calciatori vogliono l’esonero di Ancelotti

Nel frattempo, il clima che si respira all’interno dello spogliatoio del Real Madrid non è sicuramente quello ideale per rimettere in piedi una stagione.

Come riferito in Spagna da ‘El Nacional’, in questo momento vi sarebbero ben tre calciatori che starebbero remando contro Carlo Ancelotti. Nello specifico si tratta del secondo portiere Andriy Lunin, Eduardo Camavinga e Ferland Mendy. I due francesi e l’estremo difensore ucraino non si sentono coinvolti all’interno del progetto e sperano in un repentino cambio di guida.

Sembra realisticamente complicato pensare che questo possa avvenire nel bel mezzo della stagione, mentre la prossima estate Florentino Perez potrebbe decidere di valutare un addio. Ad ogni modo starà ad Ancelotti riuscire a portare i suoi ragazzi fuori da una situazione complicata e riconquistare pienamente la fiducia del suo spogliatoio come fatto più volte nel corso della sua straordinaria carriera.