Offerta da sogno: la Juventus ora trema davvero

La Juventus potrebbe essere bruciata sul tempo per un colpo molto interessante sul calciomercato. Ecco come stanno le cose

La Juventus dovrà rinnovare diversi calciatori nell’attuale e nelle prossime sessioni di calciomercato, ma non sarà facile individuare i profili giusti per i bianconeri.

Nella lista della Vecchia Signora ci sono già diversi calciatori, anche se non potrà per forza di cose arrivare tutti. Ancora meglio se si tratta di talenti in ascesa, destinati a modo loro a spostare gli equilibri del club in cui sbarcheranno. Corrisponde esattamente a quest’identikit Malo Gusto. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un terzino destro classe 2003 di grande qualità e dalla forte propensione alla spinta sulla fascia. In realtà, però, il francese che gioca nel Lione è in grado di disimpegnarsi tranquillamente anche da difensore centrale o meglio in posizione più avanzata, come laterale di centrocampo, caratteristica che gli permetterebbe di inserirsi al meglio anche in un sistema di gioco a tre.

Non è facile trovare un calciatore del genere sul calciomercato internazionale e che ha il contratto in scadenza a giugno 2024. In più, le sue qualità potrebbero migliorare la rosa di diverse squadre che cercano un profilo di quel tipo. Su tutte la più interessata in Serie A è la Juventus, ma in lizza c’è anche il Milan. Gerarchie che potrebbero essere sconvolte da un inserimento dall’estero.

Calciomercato, la Juventus non è sola per Malo Gusto: il Newcastle prepara la super offerta

Nella corsa al laterale francese sono pronti a farsi sotto molte big di alto livello, ma anche una squadra di Premier League pronta a fare carte false per arrivare al calciatore.

Stiamo parlando di un altro club dai colori bianconeri, precisamente del Newcastle. Secondo quanto riporta il portale transalpino ‘footmercato’, infatti, i Magpies sono molto interessati al ragazzo e sono pronti a presentare una super offerta di quelle che non si possono rifiutare pur di arrivare alla firma del calciatore. Vedremo, quindi, come andranno le cose nelle prossime settimane, ma la sensazione è che per la Juventus ora sia più difficile arrivare al ragazzo.