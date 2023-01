‘Bloccato’ da Allegri: vuole lasciare la Juventus

La Juventus di Massimiliano Allegri dovrà provare a dimenticare la batosta di Napoli. Per farlo il tecnico bianconero prosegue sulla linea giovani anche se non tutti hanno trovato spazio

Dal punto di vista del gioco la Juventus continua a non decollare. A Napoli si è interrotta peraltro nel peggiore dei modi anche la striscia di otto vittorie di fila, facendo venir meno le poche certezze accumulate in precedenza.

Ad ogni modo, viste anche le enormi difficoltà, Allegri quest’anno si è affidato tanto ai giovani, ritagliandogli anche uno spazio discreto. Fagioli e Miretti sono i due esempi principali, senza dimenticare i vari Illing Junior e Soulè che provano a farsi largo tra le tante maglie bianconere. C’è però anche sperava di avere un ruolo leggermente più importante come Marley Akè, che sul finale della passata stagione aveva anche accumulato una manciata di presenze e minuti. In questa annata le cose per il francese classe 2001 ex Marsiglia non stanno andando per il verso giusto visto anche un brutto infortunio che lo ha tenuto lungamente ai box.

Calciomercato Juventus, il futuro del giovane Akè: con Allegri non gioca e idea di prestito

Un infortunio al perone ha infatti bloccato la crescita calcistica di Akè che tornato ora al 100% gradirebbe un po’ di spazio. Dopo mesi di assenza dal campo il francese è tornato con l’obiettivo di ritrovare il gruppo e dimostrare ad Allegri di poter contare su di lui.

A fine dicembre la fiducia è arrivata in una serie di amichevoli, ma in gare ufficiali il minutaggio di Allegri per Akè è ancora fermo a quota zero. Come evidenziato dal portale ‘Footmercato.net’ il desiderio del 21enne transalpino è quello di giocare per crescere, ed è ben consapevole di quanto sia difficile farlo alla Juventus, motivo per cui starebbe pensando di lasciare i bianconeri in prestito. La società piemontese avrebbe anche aperto le porte ad un’eventuale operazione di questo tipo e stando alla stessa fonte Fortuna Sittard in Olanda e Cercle Bruges in Belgio sono interessati, così come l’Ajaccio in Ligue 1 ma anche Amiens e Dijon in Ligue 2 in Francia.