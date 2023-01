Dall’Inter alla Juventus, decisione definitiva: va via a zero

L’Inter e la Juventus potrebbero essere coinvolte in un importante intreccio sul calciomercato per un nome in scadenza di contratto. La decisione è definitiva

A volte il talento, il cuore e la grinta non bastano nel calcio, serve qualcosa di più. E serve probabilmente anche un po’ di fortuna per essere considerati tra i migliori, quel tempismo che rende un atleta unico e vincente.

Raphael Guerreiro ha già vinto e non poco nel corso della sua carriera, ma quell’evoluzione definitiva che si compie nella continuità e nella maturità calcistica ancora non l’ha vissuta. E chissà che stavolta non possa essere in Italia. Il laterale mancino ha fatto decisamente bene sia con la maglia del Borussia Dortmund sia con quella del Portogallo, ma il suo contratto con i gialloneri di Germania è in scadenza a giugno 2023. Mancano solo sei mesi e, secondo quanto riporta ‘Sport Bild’, il club ha deciso definitivamente di prolungare il rapporto con l’esterno. Un dato di fatto che apre a nuove possibilità sul calciomercato. Dopo anni di rumors e qualche trattativa, stavolta Guerreiro pare davvero a un passo dal lasciare la Bundesliga e la Serie A sembra una pista percorribile sullo sfondo.

Calciomercato, Guerreiro va via a zero: Juventus e Inter alla finestra

Se ci sono due club che sono interessati a rivoluzionare il proprio parco esterni sono sicuramente Juventus e Inter. Partiamo dai bianconeri: Massimiliano Allegri ha più volte chiesto spinta sulle fasce e Alex Sandro sembra ormai più un calciatore da utilizzare nei tre centrali, molto più che come laterale.

È vero che Filip Kostic sta lavorando anche da esterno basso, ma un calciatore di ruolo come Guerreiro potrebbe essere la svolta. L’Inter, invece, attualmente ha in quella posizione Federico Dimarco e Robin Gosens. Se l’ex Verona è inamovibile, il tedesco deve dimostrare di poter tornare ai livelli di quando era a Bergamo. Altrimenti in estate potrebbe davvero arrivare la cessione e Guerreiro potrebbe prendere il suo posto, senza un costo particolarmente alto. Quindi, attenzione all’addio a zero del portoghese e attenzione soprattutto alla Serie A: presto potremmo vederlo nel nostro campionato per la gioia di una tra Juventus e Inter.