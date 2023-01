Inter, Depay diserta l’allenamento: è rottura definitiva

L’attaccante olandese ha deciso di non presentarsi al centro sportivo del Barcellona per forzare la sua partenza

Un’assenza che sa di rottura definitiva quella di Memphis Depay alla sessione di allenamento con il Barcellona di questo mercoledì. L’attaccante olandese ha deciso di lanciare un segnale diretto alla dirigenza blaugrana disertando l’ultima seduta programmata da Xavi.

Un comportamento che ha mandato su tutte le furie il tecnico spagnolo, particolarmente esigente rispetto alle norme dello spogliatoio. Un’assenza – come riportato da ‘As’ – che riflette l’umore dell’ex attaccante di Manchester United e Lione, ma soprattutto la voglia di interrompere già in questo gennaio la sua avventura deludente con la maglia del Barcellona. Nonostante la scadenza del contratto tra sei mesi, l’olandese non ha più intenzione di aspettare e perdere altro tempo.

A fronte dei contatti molto avanzati con l’Atletico Madrid, infatti, Depay vorrebbe definire quanto prima il suo passaggio con i ‘colchoneros’. Dopo la cessione di Joao Felix al Chelsea, infatti, il ‘Cholo’ Simeone ha richiesto espressamente l’acquisto dell’olandese per colmare numericamente il vuoto che si è generato nel reparto avanzato. Una trattativa però non semplice a causa delle richieste esigenti da parte del Barcellona.

Calciomercato Inter, Depay forza la cessione: rottura con il Barcellona

Come raccontato nella giornata di ieri, la definizione dell’affare tra Barcellona e Atletico Madrid non sarà per niente semplice.

I blaugrana, infatti, chiedono almeno 7 milioni di euro per l’acquisto del cartellino. Una cifra che i ‘colchoneros’ considerano fin troppo elevata per un calciatore che tra 6 mesi andrà in scadenza di contratto. Evidentemente, a fronte delle complicazioni emerse tra i due club, lo stesso Depay ha voluto lanciare un segnale forte al Barcellona che non ha preso per niente bene la sua assenza in allenamento.

L’attaccante di recente è stato anche accostato all’Inter. Non è un mistero che l’olandese piaccia alla dirigenza nerazzurra da tempo e venga considerato una valida alternativa per il reparto avanzato di Simone Inzaghi. Senza la cessione del Tucu Correa, che sino a questo momento non ha attirato offerte sul mercato e che suscita l’interesse dello stesso Barcellona, il club nerazzurro non potrà però muoversi in entrata per quanto riguarda il parco attaccanti.