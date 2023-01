PAGELLE E TABELLINO Napoli-Cremonese 2-2 (4-5 dcr): Afena decisivo, Napoli fuori

Ottavi di Coppa tra Napoli e Cremonese: apre Pickel, poi la rimonta azzurra ma si arriva ai rigori: azzurri eliminati

PAGELLE NAPOLI

Meret 6.5 – Incolpevole sul gol, bene sulle uscite. Secondo tempo da spettatore fino al gol di Afena Gyan

Bereszynski 5 – Avvio di difficile carburazione nel suo esordio al Napoli, soprattutto nelle coperture come in occasione del gol. Poi, il rendimento sale, ma macchia pesante la sua partita nel non seguire Afena nel finale per il 2-2. Prima in maglia azzurra poco convincente

Ostigard 6 – Uno contro uno tiene bene, più in difficoltà se si trova scoperto soprattutto su Okereke. Più semplice la ripresa (81′ Kim 6 – Non può evitare il secondo gol della Cremonese, ma tiene bene)

Juan Jesus 6.5 – Assestamento doveroso in avvio, poi tiene ordinate le maglie di una difesa più che inedita. Ha il merito di farsi trovare pronto per il tap-in che vale l’1-1

Olivera 6 – Prova a spingere in asse con Zerbin nel 4-2-3-1 varato da Spalletti. Partita ordinata

Ndombele 6 – Innesca l’azione del gol, ci mette tanta intensità per coprire e ripartire. Una gara senza eccellere, ma non demerita (102′ Osimhen 6 – Entra e dopo secondi sfiora il gol e lo fa anche pochissimi istanti prima dei rigori)

Gaetano 6 – Non sempre preciso in copertura, il ruolo di play in un centrocampo a due è complesso per chi non l’ha mai provato in gara. Si procura un rigore netto negato dall’arbitro e cresce molto tra metà del primo e secondo tempo nella gestione della palla (64′ Lobotka 5.5 – Entra per dare subito geometrie: riesce nel compito, ma sbaglia il rigore decisivo)

Elmas 7 – Molto vivace sul versante destro dell’attacco azzurro, cerca anche la giocata di qualità. Non lo prendono quasi mai quelli della Cremonese, bravo nei recuperi (85′ Zielinski 5 – Brutto ingresso in partita)

Raspadori 5 – Si vede pochissimo a ridosso di Simeone nel primo tempo. Si vede con il contagocce anche nella ripresa (64′ Anguissa 6 – Bella la spinta con la quale entra in campo, sfiora il gol nel finale)

Simeone 7.5 – Un gol, uno sfiorato, tanta lotta anche se non ci sono grandi rifornimenti nel primo tempo. Di livello anche il secondo tempo: una certezza per Spalletti. Un doppio palo clamoroso nei supplementari

Zerbin 6.5 – L’assist per Simeone, qualche buono spunto nel primo tempo: più in difficoltà in ripiegamento, ma fa una gara più che dignitosa (64′ Politano 6.5 – Sposta l’asse del gioco sulla destra, buon ingresso)

All. Spalletti 5.5 – Rivoluziona la formazione con dieci cambi. Qualche scossone, ma il suo Napoli mette le cose a posto già nel primo tempo. Tradito dai suoi nell’unica occasione della Cremonese, è costretto ai supplementari e poi cedere ai supplementari

PAGELLE CREMONESE

Carnesecchi 7 – Evita un passivo più pesante nel primo tempo, incolpevole sui due gol subiti nella frazione. Si comporta benissimo fino ai rigori

Vasquez 6.5 – Soffre le sortite di Elmas, ma ci mette tanto carattere ed alza il muro

Bianchetti 6 – Non semplice tenere su Simeone, al primo errore è punito. Non smette mai di seguire il Cholito, lotta anche su Osimhen

Hendry 6 – Soffre Zerbin quando non ha supporto di Sernicola, quando porta palla può creare voragini, ma salva il potenziale 3-1 (82′ Zanimacchia 6 – Entra e mette dentro la palla che vale il 2-2)

Sernicola 4.5 – Qualche timida sgasata e poco altro. Affanna sulle accelerazioni azzurre: si fa buttare fuori per un brutto pestone su Anguissa

Pickel 6.5 – Mette dentro il gol dello 0-1, fa un buon lavoro nelle due fasi. Non molla fino al minuto 108 (109′ Aiwu sv)

Castagnetti 5 – Fa da schermo davanti la difesa, scema il rendimento col passare dei minuti (65′ Bonaiuto 6 – Fa fatica a portare palla, anche perché c’è poco movimento senza palla. Lotta nell’arena)

Meite 7 – L’intensità mette in difficoltà le coperture del Napoli, poi è ingabbiato nel giro-palla partenopeo, ma riesce a venirne fuori in più circostanze, anche nei supplementari

Quagliata 5 – Qualche movimento che lascia a desiderare, costretto a fermare Elmas come può (70′ Valeri 6.5 – Alterna chiusure alla resa in alcune circostanze su Politano, bravo nei supplementari)

Ciofani 5 – Cerca di fare la boa, apre qualche spazio, si spegne con lo scorrere dei minuti (65′ Tsadjout 5 – Cerca di tenere alto il baricentro e poco altro)

Okereke 6 – Il fattore del primo tempo della Cremonese, si vede meno quando il Napoli fa monopolio di possesso palla (65′ Afena Gyan 7 – Una spina nella difesa del Napoli: miglior gara stagionale, non solo per il gol. Segna il rigore decisivo)

All. Ballardini 7 – Si insedia e cerca di dare maggiore compattezza ai suoi. Porta il Napoli ai calci di rigore sotto il diluvio più totale e si prende una grande soddisfazione

PAGELLA ARBITRO

Ferrieri Caputi 4.5 – Sbaglia sia sul rigore non concesso al Napoli su Gaetano che a concedere il pareggio di Juan Jesus. L’emozione cancella un fetta importante di personalità, con alcuni interventi sbagliati anche nella ripresa

TABELLINO

RETI: 18′ Pickel, 33′ Juan Jesus, 36′ Simeone, 87′ Afena-Gyan. Rigori: Politano gol, Vasquez gol, Simeone gol, Buonaiuto gol, Zielinski gol, Tsadjout gol, Lobotka fuori, Valeri gol, Osimhen gol, Afena-Gyan gol

NAPOLI (4-3-3): Meret, Bereszynski, Ostigard (81′ Kim), Juan Jesus, Olivera, Ndombele (102′ Osimhen), Gaetano (64′ Lobotka), Elmas (85′ Zielinski), Raspadori (64′ Anguissa), Simeone, Zerbin (64′ Politano). All.: Spalletti. A disp. Marfella, Sirigu, Di Lorenzo, Mario Rui, Rrahmani, Zedadka, Osimhen

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Vasquez, Bianchetti, Hendry (82′ Zanimacchia sv); Sernicola, Pickel (109′ Aiwu), Castagnetti (65′ Bonaiuto), Meite, Quagliata (70′ Valeri); Ciofani (65′ Tsadjout), Okereke (65′ Afena Gyan). All.: Ballardini. A disp.: Saro, Sarr, Aiwu, Milanese

ARBITRO: Ferrieri Caputi (VAR: Marini)

AMMONITI: Vasquez, Okereke, Quagliata, Meité, Sernicola, Valeri (C), Zerbin, Juan Jesus (N)

ESPULSI: Sernicola al 99′