Pioli sceglie il suo Milan: esperienza in campo e panchina più lunga

Il tecnico rossonero sembra non avere molti dubbi sulla formazione che schiererà domani contro l’Inter. Ecco le probabili scelte

Il Milan di Stefano Pioli è pronto a sfidare l’Inter. Domani a Riyad, in Arabia Saudita, alle ore 20.00 italiane, Tonali e compagni affronteranno i nerazzurri in un match che assegna il primo trofeo stagionale, la Supercoppa Italiana.

In questo 2023, i rossoneri hanno vinto solamente all’esordio contro la Salernitana, poi due pareggi in campionato, contro Roma e Lecce, arrivati in maniera differente, e l’eliminazione dalla Coppa Italia, per mano di un Torino in inferiorità numerica, che pesa ancora parecchio.

Non è dunque certo il miglior Milan quello che si presenterà domani in campo ma in una finale il passato conta relativamente. Serve solo vincere ma il Diavolo per farlo ha bisogno di qualità. E’ stata questa la parola d’ordine usata in conferenza stampa dal mister, che non appare intenzionato a stravolgere la formazione.

Milan-Inter, le scelte di Pioli: riecco Tonali

La squadra che vedremo domani sarà, di fatto, quella ammirata nelle ultime uscite. C’è però una possibile variante a cui Pioli sta pensando ormai da un paio di giorni, quella di schierare Simon Kjaer.

Il danese non ha fornito prestazioni eccellenti da quando è tornato dal pesante infortunio ma la squadra ha comunque mostrato una solidità difensiva diversa. La sua personalità è fondamentale in un reparto in cui continuerà a mancare Mike Maignan. Kjaer si candida, così, a giocare al centro, insieme a Fikayo Tomori, rilevando Pierre Kalulu. La linea a quattro, davanti a Ciprian Tatarusanu, sarà, dunque, formata da capitan Davide Calabria e Theo Hernandez. Il francese, che sente particolarmente i derby, è chiamato ad alzare il livello, dopo una prestazione da dimenticare contro il Lecce.

Non ci sono dubbi, invece, a centrocampo, dove giocheranno certamente Ismael Bennacer e Sandro Tonali, che rientra dopo la squalifica scontata a Lecce. Quando l’algerino e l’italiano sono in campo, insieme, il Milan ha letteralmente un altro passo e il resto della squadra è più sicura. Anche in avanti non dovrebbero esserci grosse sorprese: nelle scorse ore si è ipotizzato un utilizzo di Junior Messias ma Pioli è indirizzato a confermare Alexis Saelemaekers sulla destra. L’ex Anderlecht sarà l’unico belga in campo: Brahim Diaz, infatti, è ancora una volta in netto vantaggio su Charles De Ketelaere. Sulla sinistra, chiaramente, non si tocca Rafael Leao, che penserà al rinnovo solo una volta tornato a Milano. In avanti, l’uomo dei derby, Olivier Giroud, ancora a secco in questo 2023.

Milan, Pioli sorride: la panchina si allunga

L’infermeria si svuota. Sono rimasti in cinque, tutti a Milanello, a curare i propri infortuni. Zlatan Ibrahimovic, Alessandro Florenzi, Ballo-Toure, Mike Maignan e Rade Krunic saranno gli unici indisponibili per la partita di domani.

Da Riyad arrivano, dunque, conferme in merito al recupero di Ante Rebic, che anche oggi si è allenato in gruppo, al pari di Divock Origi, che aveva già giocato qualche minuto a Lecce. Il croato e il belga potranno dunque essere delle pedine importanti a partita in corso, così come Sergino Dest, che sta guadagnando sempre più terreno. Seduti in panchina ci saranno anche De Ketelaere, Vranckx, e Pobega, oltre a uno tra Kalulu e Kjaer, che torneranno certamente utili a Pioli, che domani sarà un po’ meno solo rispetto alle ultime volte.