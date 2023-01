L’annuncio di Klopp fa sognare i tifosi della Juve: come stanno le cose

L’ultimo annuncio di Klopp sul futuro fa sognare i tifosi della Juventus: come stanno le cose. Tutti i dettagli

Jurgen Klopp e il suo Liverpool stanno vivendo il periodo più difficile da quando l’allenatore tedesco è sbarcato sulla panchina dei ‘Reds’.

Prosegue, infatti, la crisi senza fine della squadra inglese, al punto che si parla già della possibile separazione con il tecnico. In conferenza stampa, interpellato sul suo futuro, Klopp ha risposto così: “Non sono molto ‘fedele’. Quando sono andato via dal Borussia Dortmund, ero stato chiaro dicendo che qualcosa doveva cambiare. “O vado via io o cambiano molte altre cose”. Per quanto mi riguarda, io sono qui. Se nessuno mi dice di andare via, rimango. Ma significa che forse dovranno cambiare alcune cose, vedremo. Questo è però un discorso che si affronterà in futuro. In estate o chissà quando, non di certo adesso. Ora non abbiamo nemmeno modo e tempo di pensarci, ma dobbiamo cercare adesso di giocare un calcio migliore”.

“Mercato? È chiaro che guardiamo anche fuori, non è che siamo testardi e pensiamo di andare avanti con questi ragazzi fino al 2050. – ha proseguito Klopp – Ma si tratta di capire quello che puoi e vuoi fare. Se le soluzioni per noi fossero là fuori, disponibili e fattibili, ovviamente andremmo a prendere i giocatori che possono esserci utili ma abbiamo già una rosa di calciatori. So che stiamo rendendo sotto le nostre possibilità e non posso stare qui a dare la colpa a tutti gli altri”. Nel frattempo, i tifosi della Juventus stanno già sognando il possibile approdo di Klopp sulla panchina bianconera.

Juventus, i tifosi sognano Klopp: ecco come stanno le cose

Dopo il clamoroso crollo di Napoli, sui social è tornato a circolare anche il nome del tecnico tedesco tra i tifosi, complice la situazione attuale del suo Liverpool.

Tuttavia, sia Allegri che Klopp sono al momento saldi sulle proprie rispettive panchine e, inoltre, l’ingaggio dell’ex Borussia Dortmund è anche superiore a quello dell’allenatore toscano. Il sogno dei tifosi è per il momento destinato a rimanere tale.

