HIGHLIGHTS | L’Empoli affonda la Sampdoria: decisivo il gol di Ebuehi

Empoli e Sampdoria chiudevano la 18esima giornata di campionato. Ecco com’è finita la partita del lunedì sera di Serie A

La 18esima giornata del campionato di Serie A ha messo in luce dei dati importanti e diversi dati di fatto da annotarsi sul taccuino di inizio 2023.

Tra vittorie a valanga e punti pesanti messi in cascina, anche la corsa salvezza ha avuto delle informazioni importanti e che tra qualche mese potremmo anche considerare decisive. Anche quelle del lunedì sera, visto che si sfidavano Empoli e Sampdoria e dato che i blucerchiati dovevano tentare di uscire dagli abissi degli ultimi posti in classifica, mentre i toscani navigano in acque ben diversi. Sì, però, senza i tre punti si sarebbero condannati a una posizione scomoda nel gruppo di quelle sopra le ultime tre e alla lunga si tratta di un ruolo pesante in cui non affogare. Queste motivazioni hanno portato il primo tempo della partita a essere decisamente bloccato, con diversi ammoniti e occasioni vicine allo zero nei primi venti minuti. A prevalere è stato il centrocampo di entrambe le squadre e forse anche la voglia di non perdere, che in match del genere la fa da padrone, rimandando tutti alla seconda parte dell’incontro.

L’Empoli ha avuto la meglio con un gol di Ebuehi

Il secondo tempo ha visto l’Empoli tentare di alzare il baricentro e creare qualche occasione da gol in più.

Al 55esimo minuto è arrivata la rete che ha deciso la partita. Su assist di Filippo Bandinelli, a svettare di testa con un gran tempismo è stato Tyronne Ebuehi che ha messo a segno un gol pesantissimo. Nel finale convulso, viene anche annullato un gol a Colley tra le proteste della Sampdoria. Con i tre punti conquistati, infatti, i toscani si portano a 22 punti in classifica che valgono il dodicesimo posto. La Sampdoria resta, invece, al penultimo posto in graduatoria con solo nove punti totalizzati. Servirà un cambio di marcia immediato per Dejan Stankovic, altrimenti la salvezza diventerà un obiettivo sempre più irraggiungibile. A breve gli highlights del match.

EMPOLI-SAMPDORIA 1-0 (55′ Ebuehi)

Classifica Serie A: Napoli 47 punti; Milan 38; Juventus 37; Inter 37; Atalanta, Lazio 34 e Roma 34; Udinese 25; Fiorentina e Torino 23; Bologna e Empoli 22; Monza 21; Lecce 20; Salernitana e Spezia 18; Sassuolo 16; Verona e Sampdoria 9; Cremonese 7.