Ribaltone in panchina: si riparte da Rafa Benitez

Crisi senza fine in Premier League per il West Ham che rischia in zona retrocessione e potrebbe presto cambiare guida tecnica. Spunta l’ex Inter e Napoli

I numeri parlano chiaro e non depongono a favore di David Moyes e del suo West Ham che ha perso ancora nell’ultima giornata di Premier League, complicando una situazione già drammatica di classifica. Gli ‘Hammers’ rischiano grosso così come il loro allenatore.

I numeri non quadrano minimamente per il club londinese che sta vivendo un’annata da incubo. Scamacca e soci lo scorso sabato hanno perso di misura contro il Wolverhampton, diretta rivale nelle zone basse della classifica, rimediando così il 12esimo ko della stagione di Premier, restando ancorati ad appena 15 punti. Uno score che tradotto significa ultimo posto della classifica condiviso con Everton e Southampton, per una lotta salvezza che rischia concretamente di divenire obiettivo primario per gli Hammers. Un solo punto nelle ultime sette partite condisce inoltre il dramma che sta vivendo un West Ham pronto prossimamente a cambiare la propria guida tecnica.

Calciomercato, il West Ham è in crisi: Benitez idea in caso di esonero di Moyes

È inevitabile pensare ad un cambio in corsa in panchina visti i risultati terrificanti della squadra. David Moyes sembra infatti sempre più vicino ad un esonero che costringerebbe il club britannico a trovare un sostituto all’altezza.

A tal proposito, secondo quanto riferito da ‘The Telegraph’, i proprietari del West Ham stanno considerando le loro opzioni: idealmente, il club vorrebbe concedere a Moyes più tempo, ma il suo futuro è sempre più nebuloso. Nomi da sogno come Mauricio Pochettino e Thomas Tuchel sono fuori portata mentre sarebbero altre le opzioni più accreditate per la panchina.

Nello specifico i londinesi stanno prendendo in considerazione l’idea di affidarsi a Rafa Benitez, ex Inter e Napoli, che lo scorso anno fu esonerato a metà stagione dall’Everton. Un nome sempre esplorabile nel momento del bisogno e che ben conosce il calcio inglese. L’alternativa potrebbe essere invece Nuno Espirito Santo che non scalda i tifosi.