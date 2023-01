HIGHLIGHTS | La Lazio non sbaglia contro il Sassuolo: decisivi Zaccagni e Felipe Anderson

La Lazio era impegnata oggi sul campo del Sassuolo. Ecco com’è andata la partita e gli highlights del match

La Lazio non poteva proprio più sbagliare oggi contro il Sassuolo. I biancocelesti erano impegnati contro un avversario ostico, ma che nell’ultimo periodo non sta ottenendo risultati esaltanti.

Allo stesso modo, la squadra della Capitale non ha iniziato il 2023 come molti tifosi si aspettavano. La difesa ha iniziato a scricchiolare, molto più di quanto non avesse fatto in precedenza e alcuni giocatori non sembrano proprio al massimo della forma. La partita non è iniziata subito sotto i migliori auspici: Ciro Immobile, l’epicentro e il giocatore più rappresentativo dell’attacco della Lazio, ha subito un nuovo infortunio muscolare, stavolta al flessore, che l’ha subito costretto a dare forfait. Al suo posto è entrato Pedro con Felipe Anderson che si è spostato in posizione più centrale. Inevitabilmente, i ragazzi di Maurizio Sarri hanno iniziato a fare molta più fatica a creare gioco e a sviluppare l’azione offensiva negli ultimi trenta metri, ma proprio nei minuti finali del primo tempo è arrivata l’occasione che ha sbloccato la partita. Sergej Milinkovic-Savic ha trovato il braccio di un avversario: l’arbitro dopo controllo al Var ha assegnato calcio di rigore. Mattia Zaccagni dal dischetto non ha sbagliato per lo 0-1.

La Lazio legittima il vantaggio nel secondo tempo, non senza difficoltà

Non è un secondo tempo semplice per la Lazio che deve spesso subire gli attacchi del Sassuolo. I neroverdi provano a entrare nella difesa avversaria con gli inserimenti dei centrocampisti, in particolare Davide Frattesi.

Anche i biancocelesti, però, cercano di fare male in contropiede ma sprecano prima con Felipe Anderson e poi Pedro. Alla fine è proprio il brasiliano al 94esimo a chiudere la partita, segnano lo 0-2. La Lazio si porta a casa tre punti importanti per la zona Champions League, portandosi a -3 da Inter e Juventus. Notte fonda per il Sassuolo, contestato anche dai suoi tifosi in diverse occasioni. A breve arriveranno gli highlights del match.

SASSUOLO-LAZIO 0-2 (Zaccagni 47′, Felipe Anderson 94′)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 47 punti; Milan 38; Juventus 37; Inter 37; Lazio 34; Atalanta* e Roma* 31; Udinese* 25; Fiorentina* e Torino* 23; Monza 21; Lecce 20; Bologna* ed Empoli* 19; Salernitana* 18; Sassuolo 16; Spezia* 15; Verona e Sampdoria* 9; Cremonese 7.

*una partita in meno