Zaniolo escluso dai convocati di Mourinho: ecco il motivo

Colpo di scena a poche ore da Roma-Fiorentina: Nicolò Zaniolo lasciato fuori dai convocati da Josè Mourinho

Match importantissimo, stasera, per la Roma di Mourinho, che contro la Fiorentina all’Olimpico deve vincere per rimanere in scia in zona Champions. Ma per il tecnico portoghese, a poche ore dalla sfida, ci sono problemi inattesi.

I giallorossi vengono dal pareggio rocambolesco contro il Milan e dalla vittoria in Coppa Italia contro il Genoa, squadra di Serie B. Risultati sofferti e ottenuti senza brillare, ma che aiutano l’autostima della squadra. E oggi, l’occasione, visti i risultati di Juventus e Milan, di portarsi a tre punti dal terzo posto occupato dai bianconeri e dall’Inter e a quattro lunghezze dalla seconda piazza occupata dai rossoneri. La Fiorentina di Italiano non è avversario facile e si gioca, forse, una delle ultime possibilità di rientrare in corsa per un piazzamento europeo, ma per i capitolini si tratta di un appuntamento da non fallire, facendo ricorso a tutte le risorse a disposizione. Con un big che però, come detto, non sarà della contesa.

Infatti, Nicolò Zaniolo è stato infatti escluso dalla lista dei convocati e non prenderà parte alla gara delle 20.45 di stasera contro i viola. Il numero 22 giallorosso è stato infatti colpito da una forma influenzale che lo ha debilitato, per cui non è al meglio. L’obiettivo è a questo punto recuperarlo per il successivo impegno, l’ultimo del girone d’andata, in casa dello Spezia.