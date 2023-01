HIGHLIGHTS | Dybala show e Fiorentina al tappeto: la Champions è vicina

I giallorossi hanno sfruttato la superiorità numerica, conquistando i tre punti. Ecco com’è andata la partita e gli highlights del match

Tutto facile per la Roma di José Mourinho, che conquista i tre punti, battendo la Fiorentina all’Olimpico.

I giallorossi si sono imposti contro i viola, in un match valevole per la diciottesima giornata di Serie A, grazie alla stella più splendente, Paulo Dybala. L’argentino si è preso, ancora una volta, la squadra sulle spalle, segnando una doppietta.

La Roma si è così imposta per due a zero, con una rete per tempo. Spettacolare il primo centro dell’ex Juve e Palermo, che con il suo mancino ha battuto Terracciano, dopo una sponda di Abraham. Nella ripresa è ancora l’asse con l’inglese a funzionare alla perfezione: questa volta il pallone deve solo essere spinto in porta.

Mourinho può così esultare: dopo il pareggio di San Siro, i giallorossi tornano a vincere all’Olimpico, senza subire gol. E il quarto posto, occupato dall’Inter è lì a soli tre punti.

Classifica Serie A: Napoli 47 punti; Milan 38; Juventus 37; Inter 37; Atalanta, Lazio 34 e Roma 34; Udinese 25; Fiorentina e Torino 23; Bologna 22; Monza 21; Lecce 20; Empoli* 19; Salernitana e Spezia 18; Sassuolo 16; Verona e Sampdoria* 9; Cremonese 7.

*una partita in meno