DIRETTA Serie A, Atalanta-Salernitana 1-1 pareggia Dia! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Gewiss Stadium’ tra l’Atalanta di Gasperini e la Salernitana di Nicola in tempo reale

La Salernitana fa visita all’Atalanta a Bergamo in una gara valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra formazioni che hanno obiettivi diversi, che sarà diretta dall’arbitro Aureliano della sezione di Bologna.

Dopo le due trasferte contro lo Spezia ed il Bologna che hanno portato 4 punti, i nerazzurri di Gian Piero Gasperini puntano ad ottenere nell’esordio annuale davanti al proprio pubblico un’altra vittoria per restare agganciati al treno del quarto posto che vale la qualificazione alla prossima Champions League e presentarsi al meglio alla sfida degli ottavi di Coppa Italia in programma giovedì. Situazione opposta per i granata di Davide Nicola, che affrontano la prima trasferta del 2023 senza lo squalificato Daniliuc, dopo aver ottenuto un pareggio col Torino e una sconfitta col Milan nelle due gare casalinghe. La scorsa stagione, su questo stesso campo, finì con un pareggio 1-1 con i gol di Ederson (nel frattempo passato agli orobici) e Pasalic. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Gewiss Stadium’ tra Atalanta e Salernitana in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Atalanta-Salernitana

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Ruggeri; Boga; Lookman, Hojlund. All. Gasperini

SALERNITANA (3-4-1-2): Ochoa; Lovato, Pirola, Fazio; Candreva, Coulibaly, Nicolussi Caviglia, Bradaric; Vilhena; Dia, Piatek. All. Nicola

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 47 punti; Milan 38; Juventus 37; Inter 37; Lazio 34; Atalanta* e Roma* 31; Udinese 25; Fiorentina* e Torino* 23; Bologna 22; Monza 21; Lecce 20; Empoli* 19; Salernitana* e Spezia 18; Sassuolo 16; Verona e Sampdoria* 9; Cremonese 7.

*una partita in meno