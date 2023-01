Calciomercato, Ballardini alla Cremonese: le ultime

Davide Ballardini è pronto a cominciare l’avventura alla Cremonese: si attende l’annuncio ufficiale, prende il posto di Alvini

Da poche ore è saltata l’ennesima panchina di questa Serie A, quella di Massimiliano Alvini, esonerato dalla Cremonese dopo la sconfitta contro il Monza per 3-2 in casa. Una decisione senza dubbio sofferta, perché il tecnico toscano è personaggio universamente apprezzato.

Un tecnico che ha fatto tanta, tantissima, forse troppa gavetta, è arrivato in Serie A tardi ma ha conquistato subito tutti. In primis per le qualità umane, per la gentilezza e la sincerità d’animo. Ma anche per quelle strettamente tecniche, perché la sua Cremonese fin da subito ha espresso un calcio chiaro, anche godibile, purtroppo senza raccogliere risultati. Dopo 18 partite sono appena 7 i punti collezionati dai grigiorossi, frutto di 11 sconfitte e 7 pareggi. Quindi nessuna vittoria. La dirigenza della Cremonese ha aspettato, proprio considerando la caratura dell’uomo e del tecnico, ma la situazione ormai rischia di essere compromessa. E Alvini è stato costretto a fare le valigie, a malincuore. I grigiorossi hanno la peggior difesa del campionato, uno tra i peggiori attacchi per quanto sfortunato (vedi contro la Juve). E gli 8 punti di distanza dallo Spezia quartultimo, che rappresenta ora la salvezza, rischiano di essere già irraggiungibili.

Cremonese, ecco Ballardini: manca l’annuncio

E allora al suo posto è già pronto, anzi prontissimo Davide Ballardini. Nome in codice: mago delle salvezze in corsa. Più praticamente: in otto occasioni su nove, l’allenatore ravennate quando chiamato a subentrare solo una volta non ha centrato l’obiettivo.

La Cremonese si affida a un tecnico esperto, come vi abbiamo raccontato ieri l’accordo è stato raggiunto per un contratto fino al 2024. E per certi versi si affida pure alla cabala, ai numeri, che in una situazione così complicata è anche comprensibile. Ballardini in queste ore si è recato nella sede del club per firmare su questa nuova esperienza. Il mister classe ’64 torna in panchina più di un anno dopo l’ultima volta, l’ennesimo ritorno al Genoa che prima aveva portato alla salvezza (appunto!). Adesso si attende solo l’annuncio ufficiale della Cremonese, poi comincerà la missione non impossibile, ma senza dubbio complicatissima. Ballardini avrà 20 giornate per centrare l’ennesimo traguardo, anche se l’esordio sarà martedì contro il Napoli in Coppa Italia.