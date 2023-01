Calciomercato Milan, Maldini pensa al dopo Pioli

Calciomercato Milan, la posizione di Stefano Pioli non sarebbe più salda: ecco le ultime sulle possibili mosse dei rossoneri.

Alla luce della vittoria roboante con il quale il Napoli ha letteralmente spazzato via la Juventus, ci si aspettava una risposta immediata del Milan. I rossoneri, reduci dalla pareggio beffa di San Siro contro la Roma e dalla clamorosa eliminazione in Coppa Italia ottenuta per mano del Torino, però, non sono andati oltre un 2-2 sofferto in rimonta.

Sebbene la reazione della squadra all’iniziale doppio svantaggio sia arrivata, i rossoneri non sono riusciti a completare la rimonta al “Via del Mare”, strappando un pari che fa scappare in modo ancor più importante il Napoli. La compagine di Spalletti, ora, è distante ben nove lunghezze. Un’involuzione, quella nel nuovo anno, che ha cominciato ad allarmare anche Stefano Pioli. Il tecnico del Milan nel post partita della sfida con il Lecce ha comunque strigliato la squadra, dalla quale si aspetta risposte importanti.

Calciomercato Milan, Maldini si porta avanti: colpo di scena Pioli?

La finale di Supercoppa contro l’Inter, sotto questo punto di vista, rischia di configurarsi come uno spartiacque importante della stagione del Milan. Il “Diavolo”, infatti, dopo aver gettato alle ortiche la grande chance di strappare il pass per i quarti di finale di Coppa Italia, potrebbe anche dire addio ai sogni di gloria in campionato.

Qualche brusio dissonante sui social sta cominciando a trapelare. Stanno facendo discutere qualche scelta di formazione di Pioli: il cambio di modulo varato nell’ultimo scorcio con la Roma ha aperto le porte alla ritorno prepotente dei giallorossi, ad esempio. Ma anche contro il Toro la scelta di tener fuori inizialmente i big, salvo poi decidere di gettarli nella mischia a gara in corso, non ha funzionato. L’approccio contro il Lecce, poi, ha lasciato iniziale, con il Milan che è stato tradito da quella difesa che fino a qualche mese fa era uno dei suoi pilastri. La seconda parte di stagione, dunque, potrebbe configurarsi come un punto di non ritorno non solo per il Milan, ma anche per lo stesso Pioli.

Ne è sicuro l’insider “Salt and Pipper”, secondo cui Maldini starebbe già pensando ad un clamoroso dopo Pioli a partire da giugno. Le ultime prestazioni poco convincenti del Milan, infatti, starebbero facendo riflettere i vertici dirigenziali rossoneri. Ricordiamo, però, che Pioli è stato comunque blindato dal rinnovo del contratto fino al 2025, con il Milan che ha deciso di premiare in maniera importante uno degli artefici principali della vittoria dello Scudetto. Chiaramente, come spesso accade, saranno i risultati a decidere tutto.