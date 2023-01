Affare da 100 milioni: via libera per il Milan

Il Chelsea vive un momento particolarmente difficile e torna sul mercato: il Milan ne approfitta con un colpo in avanti

Il Chelsea in crisi dopo la sconfitta in casa del Fulham, il Milan in affanno con il pareggio a Lecce che fa precipitare i rossoneri a meno 9 dal Napoli.

Un momento complicato per entrambi che potrebbe far nascere anche un asse di mercato. I Blues sono pronti a tutto per risalire la china e hanno ormai in pugno Mudryk, come raccontato da Calciomercato.it. Di ieri il blitz vincente con lo Shakhtar al quale è stata avanzata un’offerta da cento milioni. Toccherà ora al calciatore, che ha un’intesa con l’Arsenal, decidere il da farsi.

Quello che accadrà avrà ripercussioni anche sul mercato in uscita con la dirigenza londinese che ha messo sul mercato diversi calciatori. Tra questi ce n’è uno che fa proprio al caso del Milan. I rossoneri, infatti, hanno difficoltà nel reparto avanzato: Ibra è ancora fuori, Origi e Rebic sono appena tornati e non hanno mai dato in stagione un grande contributo, Salemaekers e Messias non convincono, De Ketelaere deve ancora ambientarsi. Le sorti offensive milaniste sono affidate a Leao e Giroud ed allora Maldini potrebbe provare a sfruttare l’occasione vincente.

Calciomercato Milan, riecco Havertz: l’idea

Tra i potenziali partenti nel Chelsea, infatti, c’è anche Kai Havertz. Il 23enne trequartista tedesco potrebbe essere sacrificato già nel mercato di gennaio e il Milan potrebbe provare a sfruttare l’occasione.

Del resto, l’ex Bayer Leverklusen ha le caratteristiche giuste per inserirsi nel pacchetto avanzato di Stefano Pioli. Di ruolo trequartista, dove il Milan sta accusando qualche problema con De Ketelaere, può giocare anche sulla fascia destra dove ai rossoneri serve un innesto di grande spessore. Inoltre nell’ultimo periodo ha giocato anche da punta centrale. Il suo arrivo quindi garantirebbe importanti alternative alla squadra rossonera per variare il proprio assetto offensivo. L’affare potrebbe essere impostato come prestito con riscatto da discutere direttamente a fine stagione: resta solo da vedere se l’occasione si tramuterà in trattativa.