Plebiscito Juventus, hanno scelto De Zerbi

La Juventus riflette sul futuro e sulla panchina di Allegri: per il nuovo corso è un vero plebiscito, hanno scelto Roberto De Zerbi

Un tracollo che cambia tutti i piani. La Juventus, forte degli otto successi consecutivi, era arrivata a Napoli con l’intenzione di riaprire in maniera definitiva il discorso scudetto. I 5 gol subiti hanno, invece, dato un colpo (definitivo?) alle speranze di rimonta tricolore per Allegri che si trova nuovamente sulla graticola.

Il non-gioco espresso al ‘Maradona’ e la lezione subita dagli uomini di Spalletti hanno acceso il dibattito. Giusto continuare con l’allenatore livornese o iniziare il nuovo corso anche con un volto nuovo in panchina? Nel caso di ribaltone poi a chi affidare la guida tecnica e su quale profilo puntare? Meglio un giochista o un tecnico ‘sergente di ferro’, un debuttante o qualcuno con esperienza intenzionale? Sono queste le domande che Calciomercato.it ha posto in un sondaggio sul proprio canale Telegram e la risposta è stata un vero e proprio plebiscito.

Calciomercato Juventus, De Zerbi in panchina: il sondaggio

Basta calcio fatto solo di speculazione, puntando a difendere la porta e lasciando ai singoli il compito di andare a cercare la zampata vincente. E’ questo quanto emerso dal risultato del sondaggio della nostra redazione.

Un vero e proprio plebiscito per un profilo ‘giochista’ alla Roberto De Zerbi: a questa voce sono andate il 62% di preferenze, lasciando senza scampo tutte le altre alternative. La seconda alternativa più votata, con appena il 16% di preferenze, è stata un ‘gestore alla Mancini’.

In pochi credono giusto affidare la panchina della Juventus ad un ‘sergente di ferro come Gattuso‘ (14%) mentre trova ancora meno credito l’ipotesi di affidarsi ad un ‘debuttante come Cannavaro‘. Insomma, se ribaltone deve essere, in casa bianconera si spera che la scelta cada su un allenatore con un tipo di gioco propositivo come quello proposto dall’attuale tecnico del Brighton. Andrà davvero così?