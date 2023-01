Lecce-Milan, Pioli striglia la squadra e svela: “Ecco perché ho cambiato Theo”

Lecce-Milan, le parole di Stefano Pioli ai microfoni di DAZN nel post partita della sfida del “Via del Mare”. Ecco quanto dichiarato dal tecnico dei rossoneri.

Ci si aspettava una reazione immediata da parte del Milan, che al “Via del Mare” riesce soltanto a limitare i danni, rimontando il doppio passivo e strappando un punto che allontana ancor di più il Napoli. Stefano Pioli mastica amaro, e ai microfoni di DAZN non nasconde la sua delusione per il 2-2 ottenuto contro il Lecce. Ecco le sue parole:

ANDAMENTO DELLA GARA – “Nel primo tempo abbiamo sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare, soprattutto abbiamo fatto errori evitabili e la partita si è fatta difficile. Sicuramente abbiamo avuto una buona reazione, poi avremmo potuto vincerla se Messias al posto del palo avesse fatto goal. Chiaramente possiamo e dobbiamo fare molto meglio.

HA INFLUITO IL DERBY IMMINENTE? No, nella maniera più assoluta, anche perché non venivamo da vittorie, ma da risultati che ci avevano lasciati delusi. Avremmo voluto cominciare la partita nel migliore dei modi, l’errore nel primo goal è stato evidente ed ha complicato la partita. Dobbiamo avere la lucidità e la qualità per tenere meglio il campo, cosa che abbiamo fatto meglio nel secondo tempo.

THEO SOSTITUITO – “A fine primo tempo avrei potuto cambiare tanti altri calciatori, ho cercato di fare cambi per migliorare il gioco sulle fasce, togliendo Theo e Saelemaekers.”

PROBLEMI DEL MOMENTO – “Credo sia troppo difficile se la squadra sia troppo preoccupata o troppo leggera. Io credo che quando sei preoccupato, ti prepari nel migliore dei modi. Stiamo ottenendo meno nella ripresa del campionato, con meno frenesia. Gli avversari sono difficili, tosti, ma abbiamo la possibilità di fare meglio. Dobbiamo puntare a ritrovare i nostri principi di gioco, la prestazione di questa sera è da valutare sul motivo per il quale abbiamo iniziato la partita in quel modo.”

DOPPIO ATTACCANTE POSSIBILE SOLUZIONE? In determinate partite credo di sì, la pressione avversaria è stata comunque forte. Non è facile inserire due attaccanti centrali come Origi e Giroud, con Leao sull’esterno. Si può fare tutto, bisogna avere l’energia per farlo.

PREOCCUPAZIONE – “Sono sempre preoccupato, anche quando vinciamo. Tuttavia, voglio sempre migliorare ogni tipo di situazione. Sono ancora più preoccupato quando perdiamo, cercheremo di migliorare tutto nel migliore dei modi, la finale di Supercoppa sarà una bella partita e molto tosta.

CONDIZIONI GIROUD E RECUPERO ROSA – “Giroud non mi è parso stanco, stiamo recuperando calciatori importanti, punto a recuperare anche Rebic per la Supercoppa. Origi sta bene, ed ovviamente mi auspico che possa tornare presto anche Zlatan. Maignan? Sì, anche lui. Adesso dobbiamo compattarci, e ripartire dal secondo tempo di Lecce.”