Milan nella bufera (in tutti i sensi) a Lecce: “Un fottuto disastro”

Pomeriggio durissimo per il Milan, rossoneri sotto il diluvio e sotto nel punteggio con il Lecce: social impietosi

Gara fondamentale per il Milan a Lecce, dopo il trionfo del Napoli sulla Juventus i rossoneri sono chiamati a rispondere per non far scappare i partenopei di Spalletti. Ma i primi 45 minuti al ‘Via del Mare’ hanno raccontato una storia decisamente diversa, fin qui.

Diluvia sullo stadio leccese e piove anche su una difesa rossonera letteralmente in bambola, i padroni di casa vanno in vantaggio dopo tre minuti con una rocambolesca autorete di Theo Hernandez e raddoppiano a metà tempo con Baschirotto. In mezzo, altre numerose occasioni da gol, con una squadra di Pioli davvero irriconoscibile e messa in crisi dalla grande intensità dei pugliesi. Uomini di Baroni molto compatti e che concedono pochissimo, ripartendo a tutta e mettendo in evidenza tutti i difetti di stare della retroguardia milanista. Davanti, la scossa non arriva. Dopo il calo nel finale con la Roma e il ko inatteso con il Torino in Coppa Italia, ancora problemi per i campioni d’Italia.

Lecce-Milan, prestazione horror dei rossoneri: “E meno male che il mercato non ci serviva”

Una prestazione nettamente peggiore delle precedenti, in ben pochi da salvare tra i rossoneri. Ma c’è chi raccoglie quasi unanimemente critiche e polemiche a mezzo social.

Gravissime responsabilità su entrambe le reti di Pierre Kalulu. Sulla prima rete, disimpegno errato con passaggio a Calabria troppo corto che aziona il contropiede da cui si origina l’autorete di Hernandez. Sulla seconda, marcatura di Baschirotto persa in maniera assolutamente banale. Irriconoscibile il giovane difensore milanista, ma anche Tomori non fa molto meglio. Il disastro viene esemplificato dai numerosi tweet in cui i tifosi sono infuriati, nei confronti di una squadra davvero irriconoscibile e nemmeno lontanissima parente di quella che abbiamo apprezzato nelle sue migliori versioni. Ecco alcuni dei messaggi più caustici:

Eh ma Botman non serviva tanto avevamo già kalulu — Doctor Strange 🔴⚫️ (@DocStrano) January 14, 2023

La cagata l’ha fatta kalulu.

Dopo il dribbling subito da okafor è diventato paletta.

Non si è più ripreso — ANTIPIOLI🔴⚫️ (@ronaldinhano) January 14, 2023

Se inizia a fare errori di testa pure kalulu è veramente finita — Mack (@M4ck77) January 14, 2023

Kalulu sta facendo danni come la grandine stasera — Luca Friggeri (@friggio1983) January 14, 2023

Kalulu e Tomori da quando hanno rinnovato non ne azzeccano mezza,ma tutto va bene — IL LECLERCHIANO🇧🇷 (@Theo_skywalker) January 14, 2023

Difensivamente siamo un fottuto disastro,tomori e kalulu irriconoscibili — AndreRata (@Rata30S) January 14, 2023

Pioli ha detto a Kalulu di fare un assist per il Lecce — Javi Moreno bene…™ (@MarcoVerduz) January 14, 2023

Kalulu-Tomori sono rimasti sul pullman in Piazza Duomo — Jens Petter Adli (@ARabbier) January 14, 2023