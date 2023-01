La Fifa non perdona: indagine aperta e rischio sanzioni

La Fifa non lascia correre nulla e decide di aprire un’indagine dopo la finale del Mondiale in Qatar vinta dall’Argentina

La finale del Mondiale in Qatar è stata una delle più belle di sempre secondo molti, con Argentina e Francia che si sono sfidate senza esclusione di colpi. Dopo il 2-2 nei tempi regolamentari, le reti di Messi e Mbappe ai supplementari hanno portato la sfida ai rigori, dove è salito in cattedra Martinez con le sue parate decisive, trascinando l’Argentina in cima al mondo.

I festeggiamenti della Nazionale argentina non sono stati certamente dei più sobri. In particolare a rimanere impresso nella mente di tutti è il gesto di Emiliano Martinez con il premio di miglior portiere del Mondiale ricevuto dopo la finale. Poi cori contro Mbappe, altre esultanze esagerate che hanno attirato l’attenzione anche dell’organo più importante, la Fifa. Aperta l’indagine sui festeggiamenti.

La Fifa apre l’indagine sui festeggiamenti dell’Argentina: vietato il codice comportamentale

Giorni di festeggiamenti interminabili in Argentina sono seguiti alla finale del Mondiale in Qatar vinta contro la Francia. L’Albiceleste ha conquistato il terzo Mondiale, dopo quelli del ’78 e dell’86, ma i festeggiamenti non sono stati di certo pacati da parte dei giocatori argentini.

Secondo quanto riportato dal ‘The Sun’, la Fifa avrebbe aperto un’indagine per i comportamenti dei calciatori dell’Argentina dopo la finale vinta. In particolare per il gesto di Emiliano Martinez con il premio ricevuto. Le violazioni del codice disciplinare della Fifa potrebbero portare a delle sanzioni nei confronti della Federazione argentina. Gli articoli vietati sarebbero tre: articolo 11, comportamento offensivo e violazioni dei principi del Fair Play. Articolo 12, cattiva condotta di giocatori e funzionari. E infine l’articolo 44 del regolamento del Mondiale e del regolamento per i media e marketing. Vedremo dunque quale sarà la decisione definitiva della Fifa e soprattutto quali saranno le sanzioni per la federazione argentina e se riguarderanno le prossime qualificazioni per il Mondiale del 2026 che sarà itinerante tra Canada, Messico e Stati Uniti. Ciò ovviamente non scalfirà la gioia dei tifosi argentini per lo storico traguardo raggiunto e per una vittoria che attendevano da 36 anni.