Botta e risposta Mourinho-Candela: clima infuocato

Botta e risposta Mourinho-Candela dopo le dichiarazioni riguardanti Nicolò Zaniolo: la replica dell’ex giallorosso

Stanno facendo discutere le dichiarazioni rilasciate da Josè Mourinho nel post partita di Roma-Genoa di Coppa Italia, riguardo ai fischi riservati dai tifosi a Nicolò Zaniolo.

Il tecnico portoghese, senza nominarlo, ha replicato a Vincent Candela, che negli scorsi giorni aveva parlato così dell’esterno: “Mi aspetto più assist e più gol. È stato male per due anni e non è facile tornare in grande forma. Ma se lui, Abraham, Pellegrini, Dybala e tutti gli altri insieme faranno bene, ci possiamo togliere delle soddisfazioni come abbiamo fatto l’anno scorso”. Mou non le ha mandate a dire, difendendo così il suo giocatore: “Devo dire una cosa, non mi sono piaciuti i fischi a Zaniolo. Ma quando hai una persona che prende uno stipendio dalla Roma e davanti ai microfoni critica un giocatore, la gente lo ascolta perché ha una storia nella Roma. La mia storia è piccola nel club, ma magari la gente mi sente. Per favore non fischiate i giocatori che danno tutto quello che hanno”. Non si è fatta attendere la risposta dell’ex giallorosso, che in serata ha subito replicato all’attacco di Mourinho.

Roma, Candela risponde a Mourinho su Zaniolo

“Buona sera a tutti. Questo post mi ha sorpreso non credo e non penso che la gente abbia fischiato Niccolò per le mie dichiarazioni”, ha scritto Candela sul proprio profilo Instagram.

L’ex giallorosso abbassa i toni e prova a spegnere la polemica: “Mi dispiacerebbe tanto perché chi mi conosce sa… a volte quando mi chiedono posso dire la mia sulla Roma però sempre con grande rispetto e amore per questa società squadra allenatore vincente e popolo Romanista. Non volevo fare polemica. Non mi appartiene. Un abbraccio a tutti e sempre forza Roma”.