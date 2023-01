Chiesa e Di Maria “pizzicati” dalle telecamere: strategia svelata

Napoli e Juventus sono pronte a sfidarsi e prima del fischio d’inizio Di Maria e Chiesa vengono colti dalle telecamere: strategia svelata

Il tempo è scaduto, il grande momento è arrivato, Napoli e Juventus scendono in campo per sfidarsi nella partita più importante dell’anno in chiave scudetto. I partenopei davanti a un Maradona sold out vogliono allungare ulteriormente proprio sui bianconeri, che sono lontani sette punti. Mentre Allegri vuole riaprire la corsa scudetto con una vittoria.

Ovviamente una partita molto sentita dalle due tifoserie, che sono rivali storiche nel campionato italiano. Massimiliano Allegri prima di questo match ha ritrovato due protagonisti importanti insieme. Infatti oggi per la prima volta giocheranno insieme Di Maria e Chiesa, due elementi fondamentali della rosa bianconera. Proprio nel riscaldamento i due giocatori sono stati pizzicati dalle telecamere, svelando un tema tattico importante.

Napoli-Juventus, Chiesa e Di Maria subito in sintonia: svelata la tattica

Una partita da tutto per tutto per la Juventus, se vuole sperare di accorciare le distanze dal Napoli in classifica, che al momento è lontano sette punti. La grande novità nelle formazioni ufficiali è sicuramente la presenza di Federico Chiesa e Angel Di Maria giocare insieme.

I due non sono mai partiti insieme titolari. Dunque dovranno trovare l’intesa sin da subito. Per farlo hanno deciso di iniziare a pianificare le azioni offensive già nel riscaldamento. Nel prepartita infatti le telecamere di Dazn hanno ‘pizzicato’ Chiesa e Di Maria, mentre si organizzavano tatticamente. ‘El Fideo’ ha detto a Chiesa: “Io mi sfilo dietro nei cross da fondo da destra, faccio la finta e tu dammela dietro”. Dunque prove tattiche per una coppia inedita che sarà fondamentale per gli equilibri di Massimiliano Allegri. Entrambi tra l’altro agiranno sulla fascia dell’altro grande protagonista de match, ovvero Kvicha Kvaratskhelia, attaccante georgiano che con la sua classe ha fatto impazzire i tifosi napoletani. Una partita che dunque dirà la verità sul campionato con nuovi duelli e piani tattici inediti studiati apposta per questa serata speciale. L’atmosfera al Maradona è infuocata, inizia lo spettacolo.