CM.IT | Messi e PSG, summit in vista: Leo ha le idee chiare

Messi e il PSG si sono promessi di continuare insieme: i rumors dall’Arabia Saudita non hanno cambiato intenzioni e piani dell’argentino

Dopo 15 anni di sfide europee (con il trionfo dell’argentino suggellato in Qatar), l’Arabia Saudita vuole assicurarsi l’ultima versione del tormentone Messi-Cristiano.

Dopo il portoghese all’Al-Nassr, in questi giorni i media locali assicurano che sia pronta, per l’argentino, un’offerta straordinaria da parte del club rivale, l’Al Hilal. Vista le disponibilità economiche pressoché infinite dei soggetti in campo è giusto non escludere alcuno scenario ma, secondo quando raccolto da Calciomercato.it, almeno ad oggi i piani di Leo sono altri.

L’ex Barça, prima del Mondiale, siglò un patto col PSG per prolungare l’attuale accordo (in scadenza a giugno) almeno di un’altra stagione. Le intenzioni di entrambe le parti non sono cambiate, anzi: la vittoria in Qatar ha reso Messi una figura istituzionalmente ancora più prestigiosa. E il calciatore, da parte sua, vuole chiudere il cerchio che lo porterà all’ottavo Pallone d’Oro senza allontanarsi dal calcio che conta.

Calciomercato, Messi e il PSG pronti a rinnovare

Leo vede possibile puntare a vincere ancora un’altra Champions e, per questo, vuole assicurarsi un altro anno in Europa. L’entourage della Pulga e i parigini si sono dati appuntamento al termine del calciomercato invernale per ridiscutere i termini di un accordo che è l’obiettivo di tutti. Anche perché, almeno finora, Messi non ha ricevuto alcuna proposta ufficiale: né dall’Inter Miami, né dall’Al Hilal.

Le cifre emerse negli ultimi mesi sono state comunicate soltanto alla stampa: una vera e propria trattativa non è mai partita. Oltre al leggendario Mondiale, il capitano dell’Albiceleste, in questa stagione, ha dimostrato di essere tornato alla sua miglior versione anche al PSG, con 13 gol e 14 assist in 20 partite. Numeri clamorosi che, a 35 anni, gli consentono di puntare a rendere ancora più imbattibile un palmares già mostruoso. Di Cristiano Ronaldo è rimasta solo una straordinaria azienda, ma Messi può ancora farci divertire tantissimo.