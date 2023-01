Napoli-Juve, sentenza definitiva: “Non è adatto”

Napoli-Juventus, la sentenza arriva in maniera definitiva dopo il primo tempo: “Non è adatto”

Un primo tempo rocambolesco e tre reti segnate. Gli errori però, nel corso del primo tempo di Napoli-Juventus, non sono mancati.

In particolare sono finiti in tre nell’occhio del ciclone. Via social non sono mancate le critiche da parte dei tifosi bianconeri nei confronti soprattutto di tre calciatori: McKennie, Locatelli e Bremer. Il brasiliano è finito nel mirino della critica in particolare per l’errore che ha portato al secondo gol azzurro, siglato da Kvaratskhelia. C’è chi ha definito “pisolino” il suo svarione difensivo, chi, in maniera meno clemente, lo ha definito “fuori di testa” per il modo in cui ha marcato Osimhen. C’è invece anche chi, in particolare i tifosi interisti, parla di “Fosso scampato”.

bremer bel pisolino — MS🪐🏹 warrior nun era (@daMnSeason24) January 13, 2023

Bremer fuori di testa.

Che modo di marcare è questo? — Giuseppe Simone (@GiuSette7) January 13, 2023

Le critiche però non sono mancate neppure per i due centrocampisti bianconeri. C’è chi definisce McKennie “Non da Juve”, chi invece ha perso la pazienza con entrambi e dice “Ora basta”. Chi invece crede che, con entrambi in campo, i bianconeri non riusciranno a vincere.

Poi mi spieghi perché proprio in questa partita metti #Chiesa a fare il terzino e perché ancora gioca a calcio #McKennie 🤦‍♂️#NapoliJuve #Allegri — Domenico Macrì***38 #STRON9ER (@dmacri71) January 13, 2023