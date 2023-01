L’amara sentenza prima di Napoli-Juve: “Fuori dalla lotta scudetto”

Arriva la sentenza sulla corsa al primo posto prima del big match tra Napoli e Juventus: “Fuori dalla corsa scudetto”

Dopo il pareggio amaro contro il Monza, l’Inter ha avuto qualche problema di troppo anche nel match di Coppa Italia contro il Parma, nonostante la differenza di categoria tra le due squadre. Ora si torna subito in campo in campionato, con i nerazzurri che sperano di poter rosicchiare qualche punto a chi li precede grazie al big match tra Napoli e Juventus.

Corsa scudetto comunque difficile per la squadra di Inzaghi che si trova a 10 punti di distanza dal Napoli. Proprio su questo si è espresso il giornalista Fabrizio Biasin, che ai microfoni di Calciomercato.it in onda sul canale Twitch di Tv Play ha affermato: “Per la lotta scudetto dipende dalla partita di stasera. Se il Napoli dovesse vincere secondo me dà un nel segnale a tutti quanti. Se finisse in parità e le inseguitrici vincessero, si torna a ballare. In caso di vittoria però perdo le speranze non solo per l’Inter, ma per tutte”.

Inter, Biasin sui problemi dell’Inter e la lotta scudetto: “Allegri percepito male, la risposta di Spalletti ci sta”

Fabrizio Biasin ha poi sottolineato i problemi dell’Inter rivelando: “Al momento è a 10 punti dalla vetta, dovrebbe capitare un miracolo per vincerlo lo scudetto. Il Napoli ha la possibilità di lasciare punti per strada, l’Inter può solo vincere sempre tutte le partite, che è una cosa molto difficile. Ha un po’ di problemi anche a livello di organico. Faccio fatica a immaginare un filotto così clamoroso”.

Poi invece sul botta e risposta tra Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti in conferenza stampa spiega: “Allegri fa una battuta quando dice di non essere un allenatore. Sottintende “Non prendiamoci troppo sul serio”. Allegri è percepito in una maniera sbagliata. Non credo sia incapace di ragionare sul bel calcio. La risposta di Spalletti ci sta. Lui dice “Viviamo nella città di Maradona, abbiamo una missione che è il bel calcio, dall’altra parte è importante solo vincere”. Napoli vive anche di un altro genere di calcio”.